En direct : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud (3-9)

Nouvelle-Zélande 3-9 Afrique du Sud

29e : Aïe… Mostert commet un en-avant dans ses 22 mètres. Il va y avoir une bonne mêlée à jouer pour les Blacks. Pendant ce temps-là, l’arbitre fait appel à la vidéo et sanctionne Cane ! La Nouvelle-Zélande est encore à 14, et ça pourrait une nouvelle fois s’empirer et devenir rouge…

27e : Ohlala encore une touche mal négociée par la Nouvelle-Zélande, c’est pas possible à ce niveau-là.

25e : Encore une bonne séquence des Blacks, qui accumulent les chandelles et trouvent une très bonne touche à l’entrée des 22m adverses. Mais l’Afrique du Sud récupère !

22e : Bonne nouvelle pour tout le monde : il ne pleut plus (pour le moment).

19e : Décidément, les deux équipes sont très indisciplinées ! La Nouvelle-Zélande est encore sanctionnée, c’est Savea qui est coupable de ne pas avoir relâché un joueur plaqué. Pollard ne se gêne pas pour prendre les points, ça passe de justesse, ça fait 3-9 !

17e : C’était très chaud… Barrett a tenté de trouver Savea avec un petit jeu au pied au-dessus de la défense adverse. Willemse a pu aplatir en catastrophe, mais il y avait un avantage en cours. Les Blacks choisissent logiquement de prendre les points, 3-6 !

16e : Premier temps fort des Blacks dans les 22m des Sud-Africains ! Ils sont mieux depuis le retour à l’équilibre sur le terrain.

14e : C’est tout bon pour Pollard ! 0-6 !

12e : Les arbitres ont rendu leur verdict concernant Fitzell : ce sera un simple carton jaune. Les Blacks s’en sortent bien ! Pendant ce temps, ils concèdent une nouvelle pénalité.

10e : Quelle action de Cheslin Kolbe ! L’arrière se fait plaquer mais parvient tout de même à trouver Willemse à l’aile avec un superbe jeu au pied ! L’Afrique du Sud pousse…

9e : Mêlée bien gérée par les Blacks qui parviennent à se dégager quelque peu.

8e : Grosse entame de l’Afrique du Sud en tout cas, l’agressivité est là, et les Blacks respirent très peu.

5e : Frizell a été sanctionné pour un déblayage pas contrôlé sur Bongi Nbonambi… qui doit céder sa place sur blessure à Deon Fourie. Le carton jaune pourrait d’ailleurs devenir rouge dans quelques minutes.

3e : L’ouverture du score pour les Boks ! Sur la pénalité, Handré Pollard convertit sans souci au pied. 0-3 !

3e : Et déjà un appel à la vidéo par l’arbitre… Ce sera un carton jaune pour Shannon Frizell !

3e : Quel plaquage énorme d’Eben Etzebeth ! Le stade a vrombi.

1e : On s’observe avec du jeu au pied pour le moment.

21h02 : C’EST PARTI ! BON MATCH !

21h00 : Magnifique ce haka ! Et globalement respecté par le stade. C’est l’heure des choses sérieuses !

20H58 : Et on passe évidemment au traditionnel haka !

20h55 : C’est parfaitement respecté, on passe à l’hymne sud-africain.

20h54 : Le stade se lève, c’est l’heure des hymnes, à commencer par celui des Néo-zélandais.

20h53 : Bon, ça n’aura pas duré bien longtemps. Les joueurs sont prêts, ils entrent sur la pelouse !

20h50 : C’est sympa, c’est lumineux, c’est pas trop mal foutu visuellement, mais j’avoue avoir du mal avec ces shows à quelques instants du coup d’envoi. Tout le monde a envie d’entrer dans le vif du sujet, pas d’écouter de la musique.

20h47 : TF1 prend l’antenne, Dan Carter présente le trophée au Stade de France. Dans la foulée, on a droit à un petit show de Mika (et je crois avoir entendu quelques sifflets…).

20h45 : C’est une grande affaire d’histoire ce soir. Les deux nations ont remporté trois titres mondiaux, c’est une question de supériorité internationale qui se joue ici…

20h45 : SALUT LES RUGBIX ! Ça y est, on y est ! 1 mois et 20 jours après le début du Mondial de rugby, on arrive ENFIN à la finale. La Nouvelle-Zélande et la France l’Afrique du Sud sont au rendez-vous. Quelle est votre petite préférence ?

