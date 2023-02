En direct : Koh-Lanta, le Feu Sacré, épisode 2

Après un premier épisode appétissant, Koh-Lanta : Le Feu Sacré revient pour un deuxième épisode qui s'annonce palpitant. Bien plus, en tout cas, qu'un match de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Grenoble qui va se terminer par une séance de tirs au but après un match nul 1-1.

21h12 : ET C’EST PARTI !!!!!!!!

Ça n’a jamais commencé aussi tôt non ? On ne va pas se plaindre.

21h09 : @Guivache Content que ça te fasse plaisir. Ça m’avait manqué à moi aussi de faire ce petit live.

21h05 : Il y a vraiment Bigflo et Oli dans le jury de The Voice ? C’est Matthieu Darbas qui décide ou quoi ? Car oui, mon collègue Matthieu Darbas est le plus grand fan de Bigflo et Oli qui existe. Vous avez le droit de le juger.

21h02 : Ah mais ça existe encore C Canteloup ? Spoiler : c’est toujours aussi gênant. J’ai tenu 6 secondes. Record du monde à battre.

21h00 : Salut les fous vous allez bien ? J’imagine que oui car Koh-Lanta est de retour. Et ce n’est pas un match de Coupe de France entre Lyon et Grenoble qui va nous empêcher de voir Denis B et ses chemisettes.