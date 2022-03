Angleterre : Sancho et Rashford absents du prochain rassemblement

Here it is... your #ThreeLions squad for March! ? — England (@England) March 17, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme quoi, il n'y pas que DD qui doit faire des choix.Sorti de la Ligue des champions par l'Atlético, Jadon Sancho et Marcus Rashford ne font pas partie de la sélection anglaise retenue pour préparer les rencontres face à la Suisse et la Côte d'Ivoire les 26 et 29 mars prochain. Les deux compères suivent des trajectoires totalement opposées cette saison. Opéré et absent en début de saison, Rashfordpour Southgate. Le numéro dix dess'est d'ailleurs accroché, mardi soir, avec des supporters trop véhéments envers lui à ce sujet Contrairement à son coéquipier, Sancho monte en puissance depuis plusieurs semaines. Après un temps d'adaptation, l'ancien de Dortmund est désormais pleinement intégré à Manchester. Mais pour son sélectionneur,Au rayon des bonnes nouvelles, Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace d'origine ivoirienne, va lui découvrir leslors de ce rassemblement.Quand on a rendu muet Foden, Mahrez et compagnie , c'est plutôt mérité.