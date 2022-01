Andy Carroll à deux doigts d'inscrire un incroyable doublé

Without doubt the BEST disallowed double ever. How’s ya luck Andy Carroll? pic.twitter.com/zHJ3A9RHts — Tom (@tomcallaghan3) January 11, 2022

FP

Ce mardi soir, Reading et Fulham avaient rendez-vous au Madejski Stadium pour la 25journée de Championship. Un duel entre deux anciens pensionnaires de Premier League et surtout l'occasion de prendre des nouvelles d'Andy Carroll, débarqué chez les Royals mi-novembre . Et l'ancien crack de Newcastle a encore de bons restes, balle au pied. Tactiquement, c'est plus compliqué. La preuve contre Fulham où l'ancien de Liverpool a réussi à inscrire deux buts dignes du prix Puskás... finalement refusés pour hors-jeu. Le premier : une superbe bicyclette en pleine surface, à faire rougir Jean-Pierre Papin.Vexé d'être privé de ce bijou pour un hors-jeu, lebuteur a remis le couvert soixante secondes plus tard. Sur un long ballon, il enchaîne contrôle de la poitrine et volée du gauche en pleine lucarne. Là encore, un but sublime. Mais là encore, hors jeu. Pour ce qui est du match, lesn'ont eu aucune pitié pour des locaux sèchement battus sept buts à zéro. Mitrović en profite pour s'offrir un nouveau doublé, bien valable celui-là, et conforte sa place en tête des buteurs de Championship.