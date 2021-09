André Poko lâche un golazo avec le Gabon

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

André Biyogo Poko s’éclate toujours autant.Loin de Bordeaux où il a joué 100 matchs tout pile entre 2011 et 2016, le Gabonais, pourtant milieu récupérateur, a marqué une splendide frappe en qualifications pour le Mondial 2022 contre la Libye. Après un très bon travail de son attaquant en pivot, il arrive devant la surface et dégaine sans contrôler une frappe qui file en lucarne opposée.Ce but, et l’armada gabonaise (Aubameyang, Bouanga, Allevinah, Lemina, Palun, Ecuele Manga) n’ont malheureusement pas suffi pour battre l’ogre libyen entraîné par Javier Clemente, qui a aussi coaché l’OM en 2000. Une belle pub quand même pour le joueur d’Altayspor, qu’on n’avait plus revu depuis la fois où il avait été aperçu maillot de Marseille sur les épaules en train de fumer la chicha.Poko mon go.