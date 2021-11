Passe une tête ce week-end au festival photos Analog Sport !

En parallèle de Paris Photo, l'association Analog Sport organise le premier festival de photographie argentique sportive dont So Foot est partenaire.



Infos pratiques:

Photographes exposé.es pendant le Festival :

Analog Sport c'est quoi ? Créée en 2020, Analog Sport est laA Paris et à Rio de Janeiro, Analog Sport: apprentissage de la technique photographique argentique ; rencontre de professionnels de la culture et du sport ; visite de laboratoires et d’expositions ; réalisations de reportages ; etc.En 2021, après avoir remporté le 1er prix Talents 2024 décerné par la Ville de Paris et Paris 2024,pour photographier en argentique les nouveaux maillots du championnat avec les jeunes de l'association à Paris et Rio de Janeiro.Des photographies que vous pourrez, entre plein d'autres, découvrir pendant deux jours à l'Espace Voltaire (81 Boulevard Voltaire 75011 Paris), une galerie de 300m² au cœur de Paris., et le pass sanitaire exigé, évidemment.Vernissage le 12/11 à 19h, ouvert à tout le monde.Horaires samedi 13 et dimanche 14 : 10h-21h• Catherine Cabrol• Aristide Barraud• Enzo Lefort• Sarah Witt• Agathe Breton• Léa Gobin• Pauline Descamps• Léo Cochin• Quentin Eveno• Galerie Jean-Denis Walter• Nour Ayad• Soel Biznar• Théophile Coulon• Karthoum Dembélé• Biré Doucouré• Lassana Doucouré• Sokhna Ducret N’Diaye• Bastien Eveno• Réda Hamza Reguig• Inès Karouri• Emma Lhomme• Selsabil Mahtali• Melvina Mendy• Sabi Singh• Karamoko Traoré