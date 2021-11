Pour les 80 ans d'Aimé Jacquet, on vous offre un bonbon : la retranscription fidèle de sa causerie face aux joueurs de l'équipe de France avant le Mondial 1998.

Deux jours avant le premier match de poule des Bleus contre l’Afrique du Sud au mondial 1998

Propos issus du documentaire "Les Yeux dans les Bleus" de Stéphane Meunier.

« Moi, je serai impitoyable puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc permettez-moi d’être impitoyable sur certaines choses, quand même. Vous êtes bien d’accord ? Nous sommes là donnant-donnant. C’est-à-dire qu’un garçon qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses et qui... Ok. Un garçon qui est dans le vide, dans le zig, non ça sert à rien pour l’équipe. Utile pour l’équipe, efficace, attaquant. Et venez pas m’emmerder. Venez pas m’emmerder. Fixez-vous des objectifs. TOUS. Qu’est-ce que je peux faire ? Je suis avec qui ? Qui est à côté de moi ? Quelles sont ses principales qualités ? Qu’est-ce que je dois faire ? Est-ce que vous avez compris, les mecs ? C’est ça, le foot. C’est simple. Jouez simplement, jouez comme vous le savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le jeu, en respectant le jeu que chacun va pratiquer. Robert, c’est pas Zizou. Youri, c’est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c’est pas Zizou. Nanard, c’est pas Zizou. Il fait ses trucs... David, pas de problème, c’est un attaquant, il se balade, il vient là, il aime bien les côtés, il aime bien faire. Duga, peut jouer ici, peut jouer là, C’EST un attaquant, Duga. Je prends des responsabilités, je frappe au but. Tac, je fais jouer mon copain, je me déplace. Je donne de l’aération, j’ai des copains qui sont là, derrière moi. Robert, que ça soit à droite ou à gauche... pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football, CLAC ! MUSCLE TON JEU ! Muscle ton jeu, Robert... Si tu ne muscles pas ton jeu, fais attention... Je t’assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t’es trop gentil. Zizou, meneur, ça veut dire l’obligation de mettre en route le jeu. On accélère... on ralentit. Toujours spontanéité. Première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ok ? T’as un peu exagéré ces derniers temps. Ok ? Mais je sais, t’avais 50 000 personnes là-bas, au Maroc :Qu’est-ce que tu veux, t’as pas pu résister. Normal, hein. Youri, Youri, lui, quelle est sa force ? C’est les trente derniers mètres. Je lui ai expliqué. Trente derniers mètres. Disponibilité pour le groupe et, à un moment donné, on sait qu’il va se passer quelque chose avec lui, MAIS il se met au service sur le côté... À droite, à gauche. On s’en fout les mecs ! On s’en fout de ça... Et je terminerai par Steph. Steph, c’est le meilleur buteur depuis deux ans... Combien de buts ? Trente ou quarante. Non, seulement, il est dans un doute, comme notre ami là-bas.Comme notre ami qui ne marque plus de but. Ils sont dans le doute. Un moment, y a le déclic. Le déclic, il vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont in-te-lli-gents. Vous m’avez écouté vous critiquer ? Jamais. Respect total des attaquants. J’ai un respect total des attaquants parce que j’étais incapable d’être un attaquant. J’étais incapable d’aller devant. J’étais incapable de faire le geste qu’il fallait, donc je sais ce que c’est d’avoir le dos tourné au but et d’avoir des mecs qui vous tapent dessus. Voire deux. »