À l'école, le foot sur le banc des remplaçants

« Si tu fais du foot, tu vas être obligé de proposer une forme scolaire. Les gamins ne vont pas comprendre parce que cela ne correspond pas à la représentation qu'ils ont du foot, à la TV ou en club. »

« On reproche au foot d’être un sport où l’individualité s’exprime énormément »

« Si on prend le foot, chacun a déjà sa manière de voir les choses. C’est plus compliqué de construire un cadre commun à partir de là. »

« La passerelle entre le club et l'école doit se faire en ligne continue »

« Avec plus d’expérience, je me dis que ça pourrait permettre de déconstruire certaines choses et d’amener un autre regard. »

Instituteur dans l’Eure, Bruno Vaugelade constate année après année à quel point le football est incontournable dans la cour de son école. Et l’influence du foot a débordé du simple cadre de la partie endiablée pendant la récré., poursuit l’enseignant.Même constat pour Rémi, professeur d’éducation physique et sportive au collège.Fort de ses deux millions de licenciés en France, le sport roi s'est taillé une place à part dans la société, et en particulier chez les jeunes adolescents, beaucoup d'entre eux en ayant intégré les codes. Présent partout ou presque, il reste en revanche peu présent une fois le portail de l'école franchi. Titulaire indiscutable chez les élèves, il est ainsi cantonné à un rôle de remplaçant chez la majorité des enseignants.En cours, le sport le plus pratiqué en France peine à trouver sa place, et se retrouve bien souvent relégué au rang d'activité choisie par les élèves en fin d'année, lors de séances laissées libres par les enseignants. Gwendal Guillemette est professeur d'EPS dans un collège de Seine-Saint-Denis depuis sept ans :(Association sportive, qui propose la pratique de sports dans le cadre scolaire le mercredi après-midi, NDLR)Le foot apparaît d'ailleurs très peu dans les menus proposés au bac. Le Rapport annuel de la session 2014 rapporte en effet que seulement 3% des candidats l’ont passé, contre par exemple 18% pour le volley-ball ou 13% pour le handball., appuie Rémi. En 2019, une étude menée dans l'académie de Créteil montrait que le football représentait seulement 1,36% des activités programmées au collège.Dès l’école primaire, le foot peine à trouver sa place, même si les sports ne sont pas encore enseignés en tant que tels., détaille de son côté Bruno Vaugelade.À partir du collège, la probabilité pour les élèves d'avoir droit à un cycle d'enseignement du football en prend un coup. Première raison invoquée par les profs ? Sa popularité justement, qui les pousse à se tourner vers d'autres disciplines pour favoriser la découverte., détaille Rémi, qui a mis en avant le basket, l’ultimate ou encore le tchoukball l’an passé. Des sports avecpuisque mobilisantPire, le football serait même plus difficile à adapter à une pratique dans le cadre scolaire., estime Yoann Sicre, qui enseigne en lycée.Des limites pratiques qui poussent les enseignants à faire d'autres choix, pense Williams Nuytens, sociologue à l'université d'Artois., estime-t-il. Et particulièrement le foot, la faute aux fortes représentations qu'il véhicule., poursuit le chercheur.N'en déplaise au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer et son fantasme sur le rôle de l'EPS dans la réussite de certains sports collectifs aux JO de Tokyo, cette dernière n'a en effet pas pour but de former les champions de demain., martèle Rémi.Les « valeurs » du foot. Voilà un frein qui revient régulièrement chez les profs au moment de choisir quelle activité proposer pendant l'année., développe Rémi.Même son de cloche pour Yoann Sicre :Impossible donc de faire adhérer une classe d'ados à un projet pédagogique à travers le football ?, poursuit le prof.Dans cette place réduite du football à l’école, se jouerait également quelque chose de l’ordre de l'identité des profs concernés., détaille encore Williams Nuytens.L’éducation physique et sportive chercherait ainsi à s’affirmer comme discipline à part entière au sein du milieu scolaire., poursuit le sociologue."Attention, on a mis longtemps à gagner notre place à l'école, ce n'est pas pour faire ce qui se fait déjà dans les clubs."Malgré ces réticences, une partie du corps enseignant tient toujours à mettre le football en avant,, estime Yoann Sicre, lui-même éducateur à l’US Gasny.Et Rémi d’abonder :Au-delà de l’EPS, Gwendal Guillemette a déjà sauté le pas en allant à la rencontre des écoles avec son club féminin de Saint-Denis :Justement, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) œuvre au développement de passerelles entre le milieu scolaire et les clubs., explique son directeur Benoît Lasnier.Près de 6000 classes y avaient pris part pendant l'Euro 2016.Partenaire du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour cette opération, la FFF a également mis en place une opération destinée aux collèges et lycées, « La quinzaine du foot » , depuis 2016. Des actions de promotion qui visent à rapprocher les clubs et les établissements scolaires., insiste Florian Bechon, chef de projet chargé du développement du football en milieu scolaire au sein de la DTN. En misant notamment sur des opérations de promotion avec des internationaux.Autant d’initiatives qui permettent à ce mal-aimé de l’école de faire son entrée en jeu dans le milieu. Même si c’est seulement pour quelques minutes.