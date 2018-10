282€ à gagner avec Manchester City & Juventus

1

Hoffenheim - Manchester City :

Juventus - Young Boys :

Si vous misez sur un succès de la Belgique et la victoire sans encaisser de but du Luxembourg dans un pari combiné, la cote atteindra :

Battu à domicile par Lyon il y a 15 jours (1-2), Manchester City n'a déjà plus le droit à l'erreur en Ligue des Champions. Depuis cette défaite, les Citizens ont été plus appliqués derrière, enchaînant 3 victoires sans concéder de but face à Cardiff (5-0), Oxford (3-0 en coupe de la ligue) et ce week-end à domicile face à Brighton (2-0). Défait ce week-end à domicile par un Leipzig moribond en début de saison (1-2) et 12seulement de Bundesliga, Hoffenheim devrait subir le réveil du leader de la Premier League.Auteur d'un début de saison parfait (8 victoires en 8 matchs), la Juventus a déjà mis son dauphin Naples à 6 points, en battant les Napolitains samedi soir à domicile (3-1). Ce succès, déjà très important dans la course au titre en Italie, est la 4ème victoire consécutive de la Vieille Dame avec 2 buts d'écart (il y a eu notamment aussi la victoire 2-0 remporté à Valence en infériorité numérique). Face à des Young Boys défaits largement (0-3) à domicile il y a 15 jours par un Manchester United pourtant en crise, la Juve devrait s'imposer facilement.