110€ offerts en EXCLU chez Winamax pour parier sur les tous derniers 1/8es de C1 !

Derniers 8es de finale de Ligue des champions ce mercredi. Pour miser sur la C1, ou ce que vous voulez, Winamax vous offre en exclusivité un bonus de 110€ dont un 1er pari remboursé de 100€ en CASH ! Mardi, on vous donnait Benzema buteur et un combiné à 11 toujours en vie. Voici nos pronos pour cette dernière soirée de C1 avant avril

110€ de bonus au lieu de 100€ chez Winamax

En vous inscrivant chez Winamax

N.B. pour obtenir vos bonus :

1- Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Tentez de transformer vos 10€ en plus de 150€

Voici le nôtre (cote à 17,61) donné en exemple et qui peut vous permettre de transformer vos 10€ en 102€

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Offre EXCLU SOFOOT à DURÉE LIMITÉE :Site numéro 1 en France,offre seulement aux lecteurs de SoFoot (et aux autres partenaires du site RueDesJoueurs) un bonus de 110€ au lieu des 100€ traditionnels.- Vous avez le droit à un 1pari de 100€ remboursé EN CASH.- Vous obtenez en + un pari gratuit de 10€ EN EXCLU.1- Votre 1pari de 100€ vous est remboursé intégralement en ARGENT RÉEL et2- En +, les 10€ de pari gratuit vous permettent de tenter un autre pari sans déposer 1 centime supplémentaire.- Ces 110€ sont offerts à tous les lecteurs de SoFoot s'inscrivant pour la 1fois chez Winamax (les personnes ayant clôturé leur compte dans le passé et souhaitant en rouvrir un ne sont pas éligibles).- Les deux bonus se débloquent dès que vous avez fait votre premier dépôt.- Finalisez bien votre inscription (toutes les rubriques du formulaire doivent être complétées) et effectuez votre 1dépôt (votre 1pari est remboursé à la hauteur de votre premier dépôt jusqu'à 100€).- Pensez à bien valider définitivement votre compte Winamax (documents d’identité validés et code de validation saisi) pour pouvoir retirer vos gains.Chez Winamax, le deal est simple : si votre 1pari réalisé après votre dépôt est perdant, vous êtes remboursé en CASH et vous pouvez soit rejouer votre remboursement, soitVous pouvez par exemple parier sur la victoire assez large duà la maison face à l'Atalanta, comme à l'aller, pour tenter de remporter- Déposez 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.Vous avez aussi la possibilité de parier sur le nouveau but de, qui ne baisse pas de régime saison après saison, pour tenter de remporter- Déposez 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.Étant donné que seuls les gains nets de votre pari gratuit de 10€ vous seront crédités, il est conseillé de tenter une grosse cote.- Vous vous inscrivez chez Winamax.- Vous recevez 10€ de pari gratuit en + du 1er pari remboursé en CASH de 100€.- Vous sélectionnez ce combiné chez Winamax.- Winamax vous propose d'utiliser votre pari gratuit de 10€.- Si le combiné est gagnant, vous remportez