Vicky Losada : « Les mecs sont dans leur monde, on n'a rien à voir avec eux »

Elle vient de Terrassa, la ville de Xavi. Elle porte aussi le numéro 6 du Barça. Mais Vicky Losada est le capitaine de l'équipe féminine qui reçoit ce soir Lyon (19h) en quarts de finale retour de Ligue des champions (victoire 2-1 de l'OL à l'aller). La parole est à la première joueuse espagnole à avoir marqué un but en Coupe du monde.

« Jusqu’à mes 21 ans, je pensais que mon talent serait suffisant. Mais ce n’est pas du tout comme ça que les choses se passent. »

« La Lyonnaise qui m'impressionne le plus ? Dzsenifer Marozsán. Sans aucun doute. Elle joue pratiquement seule. »

En fait, on ne se connaît pas trop. On s'est juste croisés lors de remises de prix à Terrassa et pour prendre les photos des équipes en début de saison. Rien de plus. Franchement, les mecs sont dans leur monde. Nous, on n'a rien à voir avec eux.Tout à fait ! Déjà, les salaires des footballeurs sont exagérés. Mais je crois que petit à petit, ils vont augmenter dans le foot féminin. Il y a quelques années, plusieurs joueuses devaient s’acheter les chaussures pour joueur. Aujourd’hui, on a toutes des sponsors, et ça ne peut que s’améliorer.J’essaie toujours de contrôler l’espace où je joue, j’essaie de regarder autour de moi avant de recevoir le ballon et surtout de prendre les meilleures décisions le plus vite possible. Mais ça, c’est le plus dur dans le foot d’élite.Je suis définitivement une joueuse plus complète.Avant, j’avais juste du talent. Aller aux États-Unis m'a permis de comprendre que ça ne suffisait pas, surtout dans le championnat américain, le plus dur du monde au niveau physique. Jusqu’à mes 21 ans, je pensais que mon talent serait suffisant. Mais ce n’est pas du tout comme ça que les choses se passent. Aux États-Unis, j’ai appris à travailler et, surtout, à souffrir. Et aujourd’hui, je me sens mieux physiquement dans tous les aspects.Oui ! Ce fut un but et un moment historiques !Si seulement... Ce serait un exploit extraordinaire. Mais pas pour moi, hein ! Ce serait surtout un grand pas pour le Barça et pour que les jeunes filles puissent croire encore plus dans ce club et son futur.Il faut d’abord garder les pieds sur terre. C’est clair qu’à l’aller, on a fait un bon résultat, mais on a aussi terminé le match très fatiguées. Il faudra jouer avec les jambes et le cœur.C’est ça. La sensation a été bonne, même si, comme je disais avant, on était épuisées à la fin du match. Si on arrive à maîtriser la possession du ballon, on peut tout réussir. Après, il faudra marquer. Obtenir un 1-0, ce n’est pas impossible.Dzsenifer Marozsán. Sans aucun doute. Elle joue pratiquement seule. Elle sait se tourner au bon moment, elle sait chercher le ballon et le gérer super bien. En plus, elle a à la fois un très bon physique et une excellente technique. C'est la classe à l'état pur.C'est primordial, surtout dans les matchs de C1. Quand tu arrives à la 70minute, tu sens beaucoup la fatigue. C’est pour ça qu'en Espagne et au Barça en particulier, on travaille beaucoup avec le ballon, pour le faire rouler rapidement et combler nos lacunes physiques avec la technique.Je défends à fond. Mais quand je vois que c’est le moment d’attaquer, je fonce ! Il faudrait faire pareil face à l’OL. On joue à domicile, on peut le faire. Il faut y croire.Personnellement, je crois qu'on est privilégiés de jouer dans un grand club comme le Barça . Ce qu’on fait a beaucoup de visibilité dans le monde et donc on doit donner un exemple important aux filles qui veulent jouer au foot. La société est en train de changer, et l’éclosion du foot féminin est tout à fait un message contre le machisme, qui est encore très présent dans la culture en général.Ouf... je ne sais pas. J’ai déjà renoncé à plusieurs heures de sommeil dans ma vie. Tous les jours, on commence à s'entraîner à 8h30. Être footballeuse est déjà en soi un grand sacrifice. Mais je ne veux pas me retirer sans avoir gagné une Ligue des champions avec le Barça . C’est mon rêve.