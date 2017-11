T'es où, Nkoudou ?

Transféré à Tottenham il y a un an et demi, Georges-Kévin Nkoudou est invisible en Angleterre. Et pour cause : l’ancien Marseillais ne joue quasiment jamais chez les Spurs.

Avant son départ pour l’étranger, l’enfant de Versailles connaît pourtant une ascension aussi impressionnante qu’inattendue. Après ses débuts professionnels avec Nantes en 2013-2014 (six apparitions en Ligue 1) et une saison 2014-2015 complète (28 matchs de championnat pour deux buts et une passes décisive), Nkoudou quitte son club formateur pour poursuivre son cursus à l’Olympique de Marseille. Un choix risqué, déjà. Acheté 1,5 million d’euros, le gamin né en février 1995 ressemble à un gros point d’interrogation pour les fans olympiens. Lesquels sont rapidement surpris par les belles choses proposées par la recrue, qui claque ses dix buts toutes compétitions confondues (accompagnés de trois passes décisives) et devient alors une plus-value potentielle pour les dirigeants phocéens.

Un départ trop impulsif

C’est là que les emmerdes débutent. Sans doute emballé par son année réussie sur la Canebière, l’ailier gauche pense pouvoir accélérer son destin et atteindre le sommet du gratin européen sans prendre le temps de grimper les étapes intermédiaires. Quand l’OM reçoit un chèque d’environ onze millions d’euros de la part de Tottenham, soit près de dix fois le prix lâché aux Canaris un an plus tôt, le club encaisse la somme sans se poser de questions et souhaite bonne chance à son désormais ancien poulain pour sa nouvelle aventure. Une aventure qui va vite se transformer en traquenard.



Sous le maillot des Spurs, l’ailier gauche n’a en effet disputé que 46 minutes en Premier League. Un total disséminé en huit apparitions. Si l’on prend en compte les coupes nationales (219 minutes en sept bouts de match) et européennes (34 en deux), le calcul ne monte même pas à 300 minutes. Un bilan comptable famélique obtenu en une saison et demie. Dans ce contexte, difficile de montrer ce qu’on a dans le ventre. Pire : en 2016-2017, Nkoudou n’a été aperçu qu’une seule et unique minute en championnat (le 14 octobre contre Bournemouth) et 45 durant les rencontres de coupes. Signe que la situation n’évolue pas. Que la situation s’aggrave, même.

Ni souhaité, ni souhaitable pour Pochettino

Comment donc expliquer un tel fiasco ? Simple : C’est normal d’avoir besoin de temps pour s’adapter, rassurait le technicien argentin face à la presse en décembre 2016 pour justifier le faible temps de jeu adjugé à Nkoudou. Certains joueurs en ont besoin de plus que d’autres, mais il est difficile de s’adapter à notre style. Il est très jeune. (...) Il a le potentiel d’un bon joueur. Mais on ne peut pas le mettre en face de ses responsabilités dès le premier jour et lui dire : "Allez, tu dois réaliser de grosses performances dès maintenant." »



Sauf qu’un an plus tard, rien n’a changé pour Nkoudou. En réalité, Pochettino n’a guère confiance dans le « potentiel » qu’il évoquait, doute sérieusement de l’apport du garçon dans le collectif bien huilé de son équipe, et n’est pas convaincu par ses qualités. Pour ne rien arranger, GKN a eu la (très) mauvaise idée de poser avec un maillot de l’ennemi de Chelsea offert par son pote Blues et Spurs. Au moins a-t-il toujours en tête celle qui existe entre Rennes et Nantes, où certaines rumeurs l’envoient déjà.



Par Florian Cadu