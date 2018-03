Lyon avale une bonne option

Dans un froid glacial et sur un horrible terrain, l'Olympique lyonnais est allé s'imposer au CSKA Moscou grâce à une réalisation de Marcelo inscrite à vingt minutes du terme. Une bonne nouvelle en vue des quarts de finale de la Ligue Europa.

Lopes, homme de la première mi-temps... par défaut

Depay passeur, pas buteur

CSKA Moscou (3-5-2) : Akinfeev – Berezutski, Ignashevich, Nababkine – Kuchaev, Dzagoev (Bistrović, 82e), Natcho, Golovin, Milanov (Vitinho, 72e) – Musa (Chalov, 86e), Wernbloom. Entraîneur : Goncharenko.



Lyon (4-3-3) : Lopes – Tete, Marcelo, Morel, Marçal – Ndombele, Tousart, Aouar – Traoré (Cornet, 75e), Mariano (Mendy, 88e), Depay (Maolida, 84e). Entraîneur : Génésio.

Parfois, l'environnement rend la mission spectacle quasiment impossible. Lorsque les 22 acteurs doivent se battre sur un terrain indigne de la Ligue Europa, quand ils sont obligés de porter des gants sous peine de se faire amputer quelques doigts au bout d'une demi-heure de jeu, donner du plaisir aux (télé)spectateurs relève du miracle. C'est dans ces conditions que l'Olympique lyonnais a réussi à s'imposer sur le plus petit des scores, faute d'avoir fait vibrer ses fans, sur la pelouse du CSKA Moscou . Et personne ne leur en voudra, bien au contraire. Grâce à la réalisation de Marcelo sur corner, l'équipe française a parfaitement rempli sa mission. À savoir se positionner en situation idéale pour une qualification en quarts de finale de la C3.Dans un froid polaire, la première occasion de la rencontre voit le jour au quart d'heure de jeu à la suite d'une mauvaise relance de Lopes. Lequel se rattrape en sortant l'arrêt qu'il faut, et qui empêche à plusieurs reprises l'ouverture du score du CSKA Moscou en première période. Pour l'Olympique lyonnais, les actions peinent à naître. Depay se montre beaucoup trop facile pour se rendre dangereux, Mariano ne trouve pas d'angle de frappe, et seul Traoré procure quelques frissons aux Russes habitués aux basses températures (malgré une certaine imprécision technique). Pourtant, la domination territoriale s'avère plutôt française. Pas de quoi faire trembler l'historique Akinfeev, formé au club, qui a ainsi beaucoup moins de boulot que son confrère situé à l'autre bout du terrain.0-0 est-il un bon résultat pour l'OL ? Voilà la question que se posent certainement les joueurs de Génésio, partagés entre l'envie d'aller chercher un but et la peur d'en prendre un. Et visiblement, la réflexion est la même dans le camp d'en face. Du coup, la partie a du mal à s'enflammer. Ndombele tente bien d'élever le rythme, mais il est un peu trop seul pour forcer la décision. Bien sûr, Fekir manque. Bien entendu, les Moscovites, aussi costauds que rugueux, ne facilitent pas la tâche des Rhodaniens. Évidemment, la fraîcheur de l'atmosphère n'invite pas au spectacle. Mais tout le monde le sent : ce fameux pion inscrit à l'extérieur est accessible. Reste qu'Akinfeev fait le taf sur le coup franc joliment enroulé de Depay. Sauf que si ce même Akinfeev n'a pas connu la carrière quelui promettait, c'est qu'il y a une raison. Sur un corner de Depay, le portier foire sa sortie et ouvre ses cages à Marcelo , dont la tête débloque le score. 0-1, plus rien ne bougera. Une bonne nouvelle pour les Gones, à une semaine de recevoir leurs adversaires à Lyon . Où il fera plus chaud. Seconde bonne nouvelle.