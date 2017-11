La maire de Turin entendue dans l'affaire du mouvement de foule

1

Chiara Appendino, la maire de Turin, doit être entendue par le parquet turinois ce mardi, concernant le mouvement de panique survenu le soir de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus, le 3 juin dernier.Le parquet de Turin a en effet ouvert une enquête pour homicide involontaire, suite au mouvement de foule qui avait fait une victime et 1500 blessés sur la Piazza San Carlo, à l’occasion de la retransmission de la rencontre sur écran géant. Appendino, qui assure «» , est visée au même titre que son ex-chef de cabinet Paolo Giordana, ainsi que le commissaire en charge du maintien de l’ordre lors de l’événement.Pour rappel, selon la police italienne, le mouvement de foule a été impulsé par deux adolescents qui ont voulu faire une blague en se faisant passer pour des kamikazes,La présence de barrières de sécurité et de nombreux tessons de bouteilles en verre sur le sol aurait entravé la fuite des supporters et provoqué de nombreuses blessures, mettant en question la responsabilité des personnes chargées de l’organisation de la soirée à Turin.