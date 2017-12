La Ligue 1 2017 en chiffres

Ça y est, la Ligue 1 a tiré sa révérence. Pour cette année, en tout cas. Alors avant de la retrouver début 2018, il est l’heure de faire le bilan de cette année 2017. En chiffres. Avec le PSG et Monaco, forcément. Mais également l'OM, Saint-Étienne, Metz, Lorient, les recrues du LOSC et la folie des transferts.

Par Kevin Charnay

Comme le tout petit nombre de défaites du PSG en Ligue 1 cette année. Une face à Nice le 30 avril (3-1) et une autre face à Strasbourg le 2 décembre dernier (2-1). Presque invincible.Les années se suivent et se ressemblent énormément. Chaque saison, les supporters marseillais croient que c’est la bonne. Mais cela fait maintenant 40 ans que l’OM n’a pas gagné à Bordeaux . Valéry Giscard-d’Estaing était président de la République. Ça valait bien un petit clapping. Marseille qui n’arrive pas à vaincre ses rivaux, deuxième édition. Cela fait maintenant quinze matchs que l’OM n’a pas gagné face au PSG . Soit plus de six ans. Et ça s’est joué à quelques secondes près.On aurait presque tendance à l’oublier depuis que le club roule un peu moins bien en championnat, mais l’AS Monaco , c’est avant tout une attaque de feu. 97 buts en Ligue 1 en 2017 pour les hommes de Leonardo Jardim Forcément, une équipe aussi séduisante attire les plus gros portefeuilles d’Europe. En se séparant d' Allan Saint-Maximin Nabil Dirar et Bernardo Silva Monaco a engrangé 183,2 millions d’euros durant le mercato estival. Et ça, sans compter le départ de Kylian Mbappé, pour l’instant prêté au PSG , et qui devrait rapporter environ autant à lui tout seul.Du coup, avec la locomotive monégasque, la Ligue 1 a pu se remplir les poches cet été. Les clubs français ont vendu pour 619 millions d'euros, presque deux fois plus qu'un an auparavant.Dans le sens inverse, les clubs français se sont également lâchés. C'est la première fois depuis 2013 que la somme des achats est supérieure à celle des ventes dans le foot français, avec un nouveau record établi à 697 millions d’euros dépensés. Trois Neymar , quoi.Qui a dit que la Ligue 1 n’était pas un championnat qui compte ? Cette année, quatre joueurs du championnat de France ont été sélectionnés dans la liste des trente nommés au Ballon d’or : Neymar , Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Falcao.Sur les trente matchs de Ligue 1 qu’il a disputés cette année, Falcao a inscrit 25 buts. Le Tigre est définitivement de retour.Encore plus costaud, Edinson Cavani a marqué 36 pions lors de ses 37 matchs de Ligue cette année. Poke, Francesca Antoniotti.Mais la vraie star de cette année 2017 en Ligue 1, c’est Kylian Mbappé. Avec 20 buts et treize passes décisives en 33 matchs, un gamin de 18 ans est impliqué directement sur 33 buts pour sa première année pleine en professionnel. Sans compter la Ligue des champions.. Avec 15 buts et 14 passes décisives sur l’année civile en championnat, Florian Thauvin fait également forte impression en étant impliqué directement sur 29 buts. Sans compter la Ligue des champions également. Bah quoi ?L’année 2017 a été bien compliquée pour la défense du FC Metz, avec 66 buts encaissés en 38 matchs. Naufrage.Année plutôt très compliquée pour l’AS Saint-Étienne, qui, avec 43 points pris sur l’ensemble de 2017, tient le total de points d’un vulgaire seizième. En 2011, Monaco était descendu avec 44 points.Cette saison, Lorient est relégué en ayant inscrit 44 buts lors de la saison régulière. C’est plus que Nantes, Saint-Étienne et Rennes, classés respectivement sept, huit et neuvième. Un vrai gâchis.Lors de l’ultime journée de la saison dernière, Alexandre Lacazette s’est fendu d’un doublé pour atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1. En seulement 203 matchs.Anwar El Ghazi, Ricardo Kishna, Farès Bahlouli, Gabriel, Agim Zeka, Xeka et Junior Alonso. Voici les sept joueurs arrivés au LOSC le 31 janvier 2017. Thiago Maia, Ezequiel Ponce, Kévin Malcuit, Edgar Ié, Fodé Ballo Touré, Thiago Mendes, Hervé Kouakou Koffi, Nicolas Pépé, Luiz Araujo. Et voici les neuf autres arrivées lors du mercato estival. Seize recrues en un an, pour satisfaire le projet Bielsa. Et le virer ensuite.Sur les 38 matchs de Ligue 1 de l’année 2017, le FC Nantes a engrangé un sacré total de 62 points. Soit pile le nombre d’unités accumulées par l’OM sur la saison dernière pour terminer cinquième.En 2017, la Ligue 1 s’est internationalisée en faisant de la place à huit entraîneurs étrangers. Avec plus ou moins de réussite. Unai Emery, Leonardo Jardim, Sergio Conceição, Claudio Ranieri, Lucien Favre, Óscar García, Marcelo Bielsa et João Sacramento sont venus alimenter les débats des talk-shows/cafés du commerce français.