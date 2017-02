La chine va ouvrir 20 000 écoles de foot

43

Ouvrez des écoles, vous économiserez de l'argent.C'est, en filigrane, le message envoyé par les autorités du football chinois aux clubs de Chinese Super League. La Chine a prévu de mettre en place 20 000 écoles spécialisées dans le football d'ici à la fin de l'année. À travers cette annonce, il ne s'agit pas de construire un grand ensemble de centres de formation, mais plutôt de favoriser la pratique du football dès le plus jeune âge pour faire du football un sport populaire. Comme l'a expliqué, ce mercredi, l'agence de presse Chine nouvelle, ces 20 000 établissements collaboreront, le plus souvent, avec des écoles primaires et des collèges. Dans cette optique en 2025, c'est près de 50 000 écoles qui devraient voir le jour.Pour les dirigeants locaux, la mesure entre dans un projet précis : permettre au football chinois de faire sa révolution dans le but de jouer un rôle prépondérant sur la scène internationale. Dans ce cadre, il vient en complément des dernières réformes entreprises visant à limiter le nombre de joueurs étrangers dans les équipes du championnat et les dépenses des clubs En attendant, la Chine est toujours 81au classement de la FIFA, devançant de peu les îles Féroé et juste derrière Saint-Christophe-et-Niévès, îles des Antilles qui comptent moins d'habitants que la ville de Niort . Avec Kim Collins en plus.