Bob Marley, un Spur parmi nous

Bob Marley aimait la musique, les femmes et le foot. Dans cet ordre, un peu l’inverse de George Best. En effet, si la star jamaïcaine n’a jamais cessé de prouver son amour du ballon rond au point de finir par disputer un fameux match contre le FC Nantes, ses inclinaisons l’ont parfois conduit vers des terres inconnues. Mais finalement pas si surprenantes. Ou comment l’homme qui fit aimer le reggae au monde entier se prit d’amour pour Tottenham et ses joueurs argentins.

Il résidait du côté de Chelsea

Par Nicolas Kssis-Martov

3 décembre 1976, Kingston, une date cruciale pour le reggae. Alors qu’ils se préparent au grand concert gratuit en plein air, censé réconcilier un pays à feu et à sang, Bob Marley et ses musiciens se font mitrailler, probablement par des hommes de main du JLP (Jamaican Labour Party) pro-américain. Bob Marley a alors déjà acquis une stature internationale. Mais chez lui, en Jamaïque, la guerre civile – qui ne dit son nom entre pro et anti CIA – ravage les ghettos de Trenchtown ou Tivali Garden et le menace directement. Début janvier 1977, il décide à contre-cœur de s’exiler à Londres, une ville qu’il connaît bien. Il y a en effet déjà effectué plusieurs séjours et concerts, notamment en 1972 sur invitation du chanteur américain Johnny Nash, le premier interprète du, repris plus tard par Jimmy Cliff. Un second «» pour lui, avec son importante communauté West indies et ses jeunes Britanniques fans de musique jamaïcaine, parfois aux cheveux très courts et Doc Martens rutilantes (ses hits» ou, sous la patte de Lee Perry, sont devenus desdu. C’est aussi et surtout l’explosion du punk, dont les figures sont des grands consommateurs de vapeurs I-tal, une révolution auquel son ami Don Letts va l’initier et d’où sortira le titreUne fois arrivé sur place, si c’est d’abord pour le rasta l’occasion de croiser le chemin de la famille royale éthiopienne en exil après le coup d’état de Mengistu, Bob Marley, bien que résidant du côté de Chelsea avec sa femme Rita, sur Oakley Street, se rend fréquemment sur les terrains du Battersea Park, où il dispute régulièrement des matchs acharnés. Ses compagnons de jeu sont alors des membres du groupe ou d’autres artistes, notamment Eddy Grand, gloire locale du reggae (qui pour la petite histoire aurait été très admiratif du Partizan Belgrade)., précise Alexandre Grondeau, auteur de(la Lune sur le toit).Un autre événement inattendu va lui permettre d’encaisser un peu plus cet exil contraint loin de son île. Dans la foulée de la Coupe du monde de 1978, Tottenham, en pleine renaissance sous la conduite de Keith Burkinshaw, décide de recruter deux Argentins, Ricardo Villa et surtout Osvaldo Ardiles , débarqué tout droit du Club Atlético Huracán. Or le rasta clame partout son admiration envers ce dernier, une affection qui démontre à quel point, pour le chanteur, le foot est un art avant d’être une affaire de nationalité, lui qui ne jure en général que par le foot brésilien. «» , prolonge Alexis Grondeau. L’époque n’est pas trop sale de toute manière sur les terrains britanniques dont les équipes règnent sur le foot européen, même si les comparses de Glenn Hoddle devront se contenter pour leur part de la Coupe UEFA en 1984. On peut souligner que le club, à la différence des autres formations londoniennes, compte déjà quelques supporters «» dans les tribunes. Et qui sait, cette Magen David omniprésente dans les travées de White Hart Lane ne devait pas déplaire à celui qui voyait dans le peuple noir le digne héritier des tribus d’Israël et de la reine de Sabbat.La légende veut que ce sera aussi le foot qui révèlera son cancer à la suite d'une blessure à l’orteil lors d’une partie en mai 1977 sur le stade Suffren, en face de l'hôtel Hilton à Paris. Continuant ses tournées exténuantes et sans se soigner par conviction religieuse, il décédera le 6 juillet 1980. La disparition du plus célèbre et discret fan des