Visite médicale pour Cabella qui va signer à Lille

Tel un cycliste, Rémy Cabella poursuit son tour de France. Revenu à Montpellier il y a trois mois à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors qu'il évoluait à Krasnodar, Rémy Cabella n'aura pas posé ses valises longtemps dans son club formateur. Selon les informations de RMC Sport , l'international français (quatre sélections) serait en train de passer sa visite médicale à l'hôpital américain de Paris et devrait, dans la foulée, s'engager avec Lille pour un an (avec une deuxième année en option) et ainsi découvrir son cinquième club en Ligue 1 après Montpellier, Arles-Avignon, Marseille et Saint-Étienne.Un renfort d'expérience pour le LOSC et son nouvel entraîneur Paulo Fonseca qui poursuit la mue des Dogues après les nombreux départs (Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Sven Botman, Xeka, Hatem Ben Arfa, Jérémy Pied, ...) et arrivées (Jonas Martin, Akim Zedadka, Alexsandro) déjà enregistrés au Domaine de Luchin.De quoi ouvrir la porte à un départ de Renato Sanches