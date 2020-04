Un derby milanais virtuel ce week-end

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST @RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date! Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 #acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP