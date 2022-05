Tottenham-Arsenal : bien plus qu’un derby

Traditionnellement, le North London Derby opposant Tottenham à Arsenal est l’une des affiches les plus chaudes d’Angleterre. Mais ce jeudi soir, c’est un match à mort avec une qualification pour la prochaine Ligue des champions en ligne de mire qui se profile. De quoi ajouter du piment entre les deux formations londoniennes.

Golden ticket, retrouvailles et suprématie londonienne

Par Fabien Gelinat

La Premier League sait comment offrir du spectacle et du suspense à ses spectateurs chaque année. Tandis que Manchester City et Liverpool s’empoignent pour le titre et que la lutte pour le maintien est intense entre Everton, Burnley et Leeds, un autre enjeu déchaîne presque plus les passions outre-Manche, et plus particulièrement à Londres : la quatrième place du championnat, dernier strapontin pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Un combat acharné qui n’implique plus que deux équipes depuis que West Ham et Manchester United ont lâché prise : Tottenham et Arsenal. Deux rivaux historiques, deux publics qui se détestent et qui se retrouvent ce jeudi soir au Tottenham Hotspur Stadium. Et si cette enceinte se fait gentiment taquiner, car elle serait similaire, vu de haut, à une cuvette de toilette, rien n’indique que cette affiche sera à jeter. Au contraire.Au-delà de l’enjeu historique évident de ce derby, gare à celui qui aurait la mauvaise idée de perdre, et en particulier Tottenham. Malgré un bon point gratté contre Liverpool le week-end dernier , les, cinquièmes, pointent désormais à quatre longueurs d’Arsenal et doivent impérativement s’imposer ce jeudi pour conserver leurs chances de C1, une compétition qu’ils n’ont plus goûtée depuis la campagne 2019-2020 (sixième et septième les deux dernières saisons), malgré un effectif encore qualitatif. Un constat guère plus glorieux pour les, systématiquement hors du top 4 depuis cinq ans et qui, pour la première fois depuis 1994-1995, ont été éjectés des places européennes l’an dernier.Un mal pour un bien pour les Canonniers qui ont pu reconstruire plus sereinement cette saison, portés par les Baby Gunners qui éclaboussent la Premier League et pointent même à quatre longueurs de Chelsea (qui compte un match en plus), troisième et à portée de fusil pour se faire coiffer au poteau le trône de meilleur club de Londres. Une situation inespérée, après le début de saison cataclysmique , qui est en grande partie le fruit du travail à long terme de Mikel Arteta, récemment prolongé jusqu’en 2025 à la tête de l’équipe et encensé par Antonio Conte., avançait le coach desen conférence de presse mardi.Avec Harry Kane meilleur buteur de l’histoire du, Heung-min-Son dans une grande forme et un coach qui a su redresser le navire à la dérive en cours de saison , Tottenham peut l’emporter à l’expérience, mais la dynamique de son adversaire (quatre victoires consécutives) brouille les cartes. D’autant que l’objectif (retrouver l’Europe) est déjà atteint depuis quelques journées pour Arsenal. Tout n’est désormais que bonus, y compris une qualification en C1. Mais envoyer son grand rival en Ligue Europa pendant que les bambins iront s’amuser dans l’aire de jeu des grands est une idée qui plaît particulièrement aux alentours de l’Emirates Stadium, ainsi qu'au manager, qui se disaitdès le coup de sifflet final face à Leeds dimanche dernier. À Arsenal l’insouciance et à Tottenham la pression de laver l’affront du match aller , se donner encore une chance de disputer la Ligue des champions l’an prochain et éviter l’humiliation à domicile du(jour où les fans d’Arsenal célèbrent le fait qu’ils ne peuvent mathématiquement plus être dépassés par Tottenham en championnat), qui n’a plus eu lieu depuis six ans. Une éternité pour les