Tentez de gagner 374€ avec le PSG, Lille, Leverkusen et Wolverhampton

Lille - Toulouse :

Leverkusen - Augsburg :

Wolverhampton - Norwich :

PSG - Bordeaux :

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG, de Lille, Wolverhampton et Leverkusen dans un pari combiné, la cote atteindra

Impressionnant la saison dernière, Lille montre moins de régularité cette année. Le LOSC est tout de même 4ème de Ligue A et concède 1 petit point de retard sur la 3ème place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. L'effectif semble suffisamment armé pour terminer sur le podium et l'absence de Coupe d'Europe durant cette 2nde partie de saison devrait aider l'équipe à terminer sur le podium. Le week-end dernier, les Dogues ont mis fin à une belle série de 3 succès de rang avec un revers concédé, à domicile, contre l'OM (1-2). Au regard de la physionomie du match, les hommes de Christophe Galthier peuvent nourrir de sérieux regrets. Ils ont en revanche une belle opportunité de reprendre leur marche en avant ce samedi en prenant le dessus, à la maison, sur la lanterne rouge Toulouse, qui a perdu 15 de ses 16 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 1 match nul.Leverkusen réalise une belle saison jusqu'à maintenant et occupe le 5ème rang de Bundesliga avec 2 unités de retard sur la 4ème place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. En pleine confiance, le Bayer a remporté 5 de ses 6 derniers matchs de championnat, pour 1 défaite, et reste sur 2 succès glanés contre Dortmund (3-2) et à l'Union Berlin le week-end dernier (2-3). Cette semaine, les partenaires de la pépite Kai Havertz ont pris le dessus, à domicile, sur Porto dans le cadre des 16èmes de finale aller de la Ligue Europa. En face, Augsburg affiche une petite forme ces temps-ci et l'équipe ne s'est imposée qu'à une seule reprise lors 6 dernières journées, pour 4 défaites et 1 match nul. Victorieux de ses 4 derniers matchs disputés à domicile toutes compétitions confondues, Leverkusen a les atouts pour s'imposer ce dimanche face à un adversaire qui semble marquer le pas depuis quelques semaines.Qualifié à la surprise générale pour la Ligue Europa à l'issue de la saison dernière, Wolverhampton confirme cette année et figure au 8ème rang de Premier League. Après avoir ramené un précieux succès de Southampton (2-3), les Wolves ont du faire face à un calendrier très difficile. Ils se sont tout d'abord inclinés contre le leader Liverpool (1-2) avant de préserver le match nul sur la pelouse de Manchester United (0-0) et contre Leicester le week-end dernier (0-0). En milieu de semaine, l'équipe a renoué avec la victoire en écrasant, à domicile, l'Espanyol dans le cadre des 16èmes de finale aller de la Ligue Europa (4-0). De son côté, Norwich est en bien mauvaise posture pour son retour au sein de l'élite. Derniers de Premier League avec pas moins de 7 points de retard sur la 1ère formation non relégable, les partenaires de Teemo Pukki sont en grande difficulté. Wolverhampton pourra compter sur le soutien de ses fans pour s'imposer ce dimanche et ainsi se rapprocher des places européennes.Défait à Dortmund cette semaine (2-1), le PSG a une nouvelle fois déçu en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale conserve néanmoins toutes ses chances de qualification avant le match retour qui se disputera au Parc des Princes. Leaders incontestés de Ligue 1, les partenaires de Thiago Silva ne devraient avoir aucun mal à s'adjuger un nouveau titre de champions de France. Le week-end dernier, ils ont été tenus en échec à Amiens (4-4) et ils auront donc à cœur de réagir ce dimanche . En face, Bordeaux devrait prouver des difficultés à rivaliser dans l'antre de Paris d'autant que les Girondins ont souvent du mal à bien figurer face aux cadors. Soutenu par ses supporters, le PSG devrait logiquement l'emporter ce week-end et mettre un terme à une petite série de 2 matchs sans victoire.