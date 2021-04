Superligue : le cœur des hommes a parlé

Andrea Agnelli, Florentino Pérez et leur clique pensaient avoir plié le game. C’était compter sans le raz de marée qui s’est abattu sur la Superligue depuis dimanche. L’unanimité et l’intensité de la vox populi sont en passe de torpiller ce projet, puisque Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea ont déjà quitté le navire. Une victoire majuscule pour les supporters, et pour les joueurs.

Par Quentin Ballue

Le message posté peu avant minuit par Benjamin Mendy résume tout. Pris en otage par leurs dirigeants, qui n’avaient évidemment pas daigné les consulter au moment de les embarquer dans le yacht de la Superligue, joueurs et supporters du « Big 12 » ont réussi à renverser la table. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Chelsea ont en effet décidé de faire machine arrière au bout de 48 heures. Même si certaines sources, encore non vérifiées, affirment que l'UEFA aurait sorti le carnet de chèques pour les faire changer d'avis.Les patrons du Real Madrid, du Barça, de l'Atlético, de la Juventus, de l'Inter et de l'AC Milan subsistent, mais le yacht a pris des allures de, a twitté Aymeric Laporte, avant de développer :D'inspiration nord-américaine, cette Superligue aura, clin d'œil de l'histoire, été torpillée par ce qui apparaît dès la première ligne du préambule de la constitution des États-Unis.Nous, le peuple. Avant même l'officialisation de la sécession, la twittosphère a tremblé, et les fans ont montré les dents face à cet acte de haute trahison. Dès lundi, la fronde s'organise un peu partout. Plusieurs groupes de supporters du LFC annoncent retirer les drapeaux habituellement installés dans le Kop. Le soir même, à Leeds, pancartes et banderoles étaient de sortie devant Elland Road, du côté descomme des. Rebelote mardi aux abords de Stamford Bridge, où les fans de Chelsea ont souhaité envoyer un message avant la rencontre face à Brighton. Soutien unanime, y compris dans les pays ne comptant aucun membre parmi les douze, comme l'Allemagne et la France. Par le biais d'un communiqué, l'Association nationale des supporters exprime ainsi son opposition, dénonçantainsi qu'pour les clubs etLe petit-fils de Bill Shankly est lui-même monté au créneau dans le Liverpool Echo , en déclarant qu’il voudrait que la statue du légendaire manager écossais soit déboulonnée du parvis d’Anfield :Tout n'est pas encore gagné, mais l'anomalie est réparée.Même goût de victoire pour ceux qui font lesur le terrain. Si Zinédine Zidane a ouvert le robinet d’eau tiède en refusant de donner son opinion et que Thomas Tuchel et Andrea Pirlo ont choisi de la joueren se rangeant derrière leur direction, Jürgen Klopp et Pep Guardiola ont eu le mérite de se mouiller au moment d’exprimer leur opposition au projet (et donc à leur patron). Comme bon nombre de leurs confrères et de joueurs, de Mesut Özil à Marcus Rashford, en passant par Benjamin Pavard, James Milner, Ander Herrera, Dani Alves ou Dejan Lovren. Après les messages individuels, l’effectif de Liverpool a d'ailleurs décidé de parler d’une même voix mardi soir :Un communiqué publié sur les réseaux sociaux, aux yeux de tous, y compris ceux de John Henry, un propriétaire qui ne faisait déjà pas l’unanimité auprès des supporters. À la suite de cette vague de départ outre-Manche, le projet de Superligue se retrouve mis sur pause. N'en déplaisent à certains, et comme l'a rappelé Cesc Fàbregas,. Une bonne piqûre de rappel pour Messieurs Andrea Agnelli, Florentino Pérez, Joan Laporta, Enrique Cerezo, Joel Glazer, Stan Kroenke, Roman Abramovich, Daniel Levy, Steven Zhang, Ferran Soriano, Ivan Gazidis et John Henry : tout l’argent du monde n’offre pas le droit de faire n’importe quoi.