Les Bleus avec Tchouaméni, Veretout et Diaby

Les Bleus sont de retour. Deux mois après la sortie de route contre la Suisse à l'Euro, Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour les rencontres du mois de septembre contre la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande. Après l'échec, place au renouveau ? Pas si sûr, même si Olivier Giroud pourrait ne pas être de la partie. Suspense...

La liste :



Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (AC Milan).



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Théo Hernandez (AC Milan) Jules Koundé (FC Séville), Presnel Kimpembe (PSG), Dayot Upamecano (Bayern) Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).



Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Corentin Tolisso (Bayern), Jordan Veretout (AS Roma).



Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG).



Par Clément Gavard

Didier Deschamps est. On va le croire.Oui, la question de Maxime Brigand sur Jules Koundé ! Et rien sur Téji Savanier, il a changé notre Maxou. En gros, on a compris qu'on allait revoir le grand Jules dans le rôle du latéral. Mouais.Et Moussa Diaby, alors ?J'ai l'impression qu'il donne la même réponse à toutes les questions, c'est hyper perturbant.@jaysportEn tout cas, c'est toujours agréable de constater qu'on a des lecteurs sympathiques et bienveillants ! Merci pour la force !DD sur Antoine Griezmann et son positionnement :On ne la reverra pas de sitôt cette charnière à trois avec Clément Lenglet.Bon, il n'a pas changé notre DD, rien de passionnant à se mettre sous la dent. Ah si, Mike Maignan sera le numéro 2 des Bleus, petit scoop.Jordan Veretout, Théo Hernandez... Didier Deschamps regarde la Serie A, comme Adrien Candau.Ah mais si, Théo Hernandez est là. Pardon !Le discours de DD n'a pas changé : le groupe avant tout.Pas d'Olivier Giroud dans la liste. L'explication de DD :Deschamps explique qu'il a décidé de repasser à une liste de 23 parce qu'il jugeait trop frustrant de laisser des joueurs en tribunes. Souvenez-vous l'Euro.J'avoue que je ne l'avais pas vu venir, Moussa Diaby.La liste est annoncé avec trois petites (voire deux grosses) surprises : Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et... Moussa Diaby !LE BOSS EST LÀ !Tic tac, tic tac, tic tac.Didier est en retard, au contraire de Maxime Brigand qui est prêt à poser sa question sur Téji Savanier au siège de la FFF.Bon, on n'a pas de diffusion sur le site de la FFF a priori, dites moi que les chaînes vont la mettre ?Didier Deschamps va-t-il ouvrir les yeux et enfin se décider à convoquer l'immense Benjamin Bourigeaud ? Telle est la question.Dire qu'on aurait pu voir Zizou s'installer au siège de la FFF en lieu et place de l'ami DD. Le changement, ce n'est pas maintenant. Bonne nouvelle ou non, selon vous ?En revanche, ça pue fort pour Olivier Giroud. Titi Henry va-t-il pouvoir dormir sur ses deux oreilles en rêvant de son record de buts ?Les petits nouveaux du jour pourraient se nommer Théo Hernandez, Nordi Mukiele et Aurélien Tchouaméni. Allez, pourquoi pas.