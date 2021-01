Live : France-Suède

Qu'importe ce qu'en pense Booba, on cause handball sur sofoot.com. Opposée à la Suède en demi-finale des Championnats du monde en Egypte, l'équipe de France aimerait regoûter à une première finale internationale depuis 2017. Et si on peut leur trouver un nouveau surnom au passage...

Par Mathieu Rollinger et ses doigts qui collent

J'espère que Grizou est devant son poste. C'est comme ça que se tire un péno.Enfin un arrêt d'un gardien français. Et puisque Nedim est détendu du slip, on peut espérer.Mais bordel ! Il faut l'envoyer dans le décor Wanne : comme Di Maria à Old Trafford.Si vous ne connaissez pas Nicolas Tournat c'est un corps de fer avec un gant de velours.Putain on a la défense de Nîmes ou quoi ?Turn-over : Descat, Tournat et Rémili sont lancés. Et c'est le gaucher de Créteil qui sonne la révolte !Punition pour Vince Gé, Yann Genty sort les crocs. Mais ça suffit pas. 8-12 et temps mort pour Gille.Va falloir l'emballer cette partie, parce que Claar ne s'est pas gêné pour lâcher une roucoulette.Plaisir de voir Mon Jean-Jacques Acquevillo sur le parquet... Oups, il a oublié de défendre le Ruben Semedo de la balle qui colle.Valérie Nicolas l'aurait arrêtée celle là.Vanne soufflée par mon Flo Lefèvre :On s'est fait croqué comme un Krisprolls mou sur deux coups de Lagergren et Wanne. 7-8.Sept mètres pour le cow boy Mahé, ça fait ficelle. C'est ça mon Kentin. 7-6.Défense de Di Panda, montée de balle, changement d'aile de Guigou et petite feuille d'Abalo : on recolle.Abalo, ça fait 15 ans qu'il fait le même numéro. Ils ont pas beIN Sports en Suède ?La relation Mahé-Fabregas, c'est du miel.C'est champagne... Bien rebouché derrière par le gaucher suédois.Romain Lagarde titulaire en demi-finale de Mondial, c'est dur aussi. Faut dire que Karabatic, Prandi, N'Guessan out, ça fait beaucoup.Oui @zinczinc, quel début de match de merde on avait fait contre la Hongrie ! Là c'est pas fou mais on reste au contact. Par contre Gérard qui part aux fraises là, ça m'agace.C'est ça mon Dicka lâche ton bras !Bet Markus Wanne transforme ça à 7 mètres. Vincent, t'es là ?Oh Lucho ! Abalo fauche le contre-attaquant suédois, ça fait péno et l'artiste est touché.BOOM ! Ça part fort pour Carlsbogard qui envoie un scud mais tout va bien, Ludo Fabregas réplique dans a foulée.C'est parti ! On a mis de la colle sur les doigts et on peut y aller.La compo de départ :Gérard (G), Guigou (AiG), Lagarde (ArG), Mahé (DC), Mem (ArD), Abalo (AiD) et Fabregas (P). Même si c'est cette énigme d'Adrien Di Panda qui entre en défense à la place de Mahé.On se lève tous pour la Marseillaise !Côté Bleus, on va espérer que Dicka Mem, Nedim Remili et Ludo Fabregas soient on fire et que Vincent Gérard ne mette pas 15 minutes avant de lâcher un arrêt. Par contre, on devra faire sans notre défenseur Luka Karabatic et l'arrière Timothée N'Guessan, blessés au tour passé.La Suède, ce n'est plus l'épouvantail des années 1990, ils sont privés de nombreux cadres à cause du Covid ou des blessures, mais ça reste toujours costaud. Y a quelques jeunes à surveiller comme l'arrière Carlsbogard.Entrée des Golgoths, dans une immense arène vide...Je vous fais un topo sur la compétition : les Bleus se sont fait humilier au dernier Euro, se sont fait secouer en préparation par la Serbie, mais ont enchaîné avec 7 victoires en autant de matchs depuis qu'ils sont en Egypte. Avec deux belles références face à la Norvège et contre le Portugal, mais aussi des frayeurs contre la Suisse, l'Algérie et surtout la Hongrie en quarts. Bref, on est en quête de repères.À l’époque Guillaume Gille décrochait le deuxième titre mondial avec les Costauds. Aujourd’hui, il est à la tête des Bleus, en quête d’un nouveau souffle et d’une septième étoile. C’est tout ce qu’on souhaite à notre VII de France.Je ne peux pas penser à France- Suède sans me rappeler de l’hiver 2001, les vacances aux skis, une finale à Bercy, la Grande Suède de Magnus Wislander, les fusées de Jérôme Fernandez, les Stabil jaunes de Constantini, Titi Omeyer avec des cheveux, Chirac en tribunes, les cachous de Patrick Cazal, la bobine de Bruno Martini, le coup de patte de Bobo Gille et la folie de Greg Anquetil. C’était il y a 20 ans bordel...(Oui je me suis mis l'intégrale cet aprem)Salut les footeux ! Je vous emmène au pays des pieds carrés et des mains calleuses, avec un excitant France-Suède en demi-finale de handball. Baston et frisson en prévision.