Spécial Boxing Day : 150€ offerts + 15 000€ à gagner chez ParionsSport En Ligne !

Le Boxing Day est particulièrement riche en matchs cette saison avec une journée de Premier League, mais aussi une journée de Serie A. Du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019, ParionsSport En Ligne organise un challenge de pronostics avec 15.000€ à gagner et offre un bonus d'inscription exceptionnel de 150€ en CASH

15.000€ à gagner pour les meilleurs pronostiqueurs

Plus vous réalisez de paris gagnants à belle cote, et plus vous remportez de points

Un classement sera publié à la fin de chaque phase, et les 50 premiers de chaque phase se partageront 5000€ en paris gratuits

Comment participer à ce Challenge et tenter de remporter une partie des 15.000€ ?

NOUVEAU BONUS : 150€ en CASH jusqu'au 3 janvier seulement

Comment obtenir le bonus maximum de 150€

Attention

Sur quoi miser votre Bonus pendant ce Boxing Day ?

Profitez de 150€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

met en jeu une dotation exceptionnelle dedu 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019.Pour remporter une partie 15.000€, il suffit de placer des paris :- pour un pari gagnant : 1€ misé = 1 point multiplié par la cote du pari gagnant- pour un pari perdant : 1€ misé = 1 pointLe challenge se déroulera en 3 phases avec 5000€ à gagner à chaque fois :- Phase 1 du 24 au 27 décembre 2018 : les paris éligibles sont les matchs de Premier League et de Serie A se déroulant les 26 et 27 décembre- Phase 2 du 28 au 30 décembre 2018 : les paris éligibles sont les matchs de Premier League et de Serie A se déroulant les 29 et 30 décembre- Phase 3 du 31 décembre 2018 au 03 Janvier 2019 : les paris éligibles sont les matchs de Premier League se déroulant du 01 au 03 JanvierN.B : Tous les paris et formules de paris sont éligibles à condition de miser une cote minimale de 1,30 (maximum de 100 paris pris en compte pour chaque phase, à savoir les 100 premiers placés)- Si ce n'est pas déjà fait,- Vous bénéficiez d'un bonus de bienvenue de 150€ en CASH (voir plus bas)- Validez votre participation au Challenge- A vos paris !D'abord prévu jusqu'au 17 décembre 2018, lea finalement été prolongé au vu de son succès :- le site offre donc toujours, au lieu de 100€- ce bonus vous permet d'être remboursé sur vos deux 1paris s'ils sont perdants- vous pouvez retirer directement sur votre compte bancaire vos 150€ remboursés- cette offre ne dure que jusqu'au 3 janvier inclus, profitez-en !- Misez 125€ sur votre 1er pari- Si votre pari est perdant, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH- Misez 62,50€ sur votre deuxième pari de- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 50€- N'oubliez pas de valider votre compte joueur en envoyant une photocopie de votre pièce d'identité et votre RIB (indispensable pour pouvoir retirer les gains)- Faites vos 2 premiers paris en 15 jours maximum après votre inscriptionLe Boxing Day nous offre évidemment comme d'habitude une journée de Premier League (avec notamment la rencontre Leicester - Man City), mais aussi une journée de Serie A (avec les affiches Atalanta - Juve et Inter - Naples).Voici comment miser quasiment sans risque sur ces deux matchs italiens :- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de vos mises vous sont remboursées)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€► Vous avez encore le droit encore à 50€ de remboursement sur votre 2e pari- Misez votre deuxième pari de 62,50€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 50€