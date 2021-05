River Plate s’impose en Libertadores… Avec Enzo Pérez dans la cage

River Plate incredible night ??- 20+ Covid cases- Goalkeepers ruled out- No list changes allowed- 11 players available (!)- Midfielder Enzo Pérez starts as GK vs Santa Fe in Copa Libertadores ?- Pérez plays through a hamstring injury...and River won 2-1.Pérez, MVP. ? pic.twitter.com/qtmrDjbnxm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2021

Mamadou Sakho n'a qu'à bien se tenir.Dans la nuit de mercredi à jeudi, les amateurs de destins improbables avaient les yeux rivés sur l'Estadio Monumental de Buenos Aires. Et pour cause : pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de Copa Libertadores, River Plate accueillait les Colombiens de Santa Fe avec dix joueurs de champ, pas un seul remplaçant et surtout le milieu défensif Enzo Pérez en gardien de fortune , puisque les quatre portiers étaient en quarantaine. Décimés notamment par 21 cas positifs à la Covid-19 , lesse sont imposés 2-1 et ont pris la tête du groupe devant Fluminense. Légèrement blessé au tendon, Pérez (35 ans) a même été élu homme du match de cette rencontre historique grâce à ses quatre arrêts décisifs, bien que la plupart des tentatives adverses aient filé en sortie de but (22 tirs, 5 cadrés). Les deux buts de River, inscrits très tôt dans la partie (3et 6), ont permis aux Argentins de s'offrir un petit matelas et de défendre leur bout de gras au cours d'une seconde période qui s'est surtout joué dans les têtes et les cœurs.Selon nos informations, la semaine que vient de passer River devrait bientôt être adaptée en mini-série Netflix