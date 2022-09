Rennes rattrapé par Fenerbahçe sur le fil

Rennes (4-4-2) : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Meling - Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana - Terrier, Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.



Fenerbahçe (4-4-2) : Bayındır - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Peres - Irfan Can, Yandaş, Yüksek, Lincoln - Batshuayi, King. Entraîneur : Jorge Jesus.



Terriblement frustrant.Dans un vrai match de Coupe d'Europe au Roazhon Park, le Stade rennais s'est fait rejoindre par Fenerbahçe en toute fin de partie (2-2), après avoir pourtant mené de deux buts. Tout s'est joué en seconde période dans cette rencontre, alors que le premier acte intense avait accouché d'une souris, malgré une belle opportunité pour Michy Batshuayi et un pion de Kahveci logiquement annulé pour une position de hors-jeu. Mais les Bretons sont revenus des vestiaires avec un autre visage, plus agressif, plus offensif et des joueurs plus justes techniquement. En l'espace de deux minutes, les Rouge et Noir et deux joueurs ont fait chavirer l'enceinte rennaise. Lovro Majer a lancé dans la profondeur Martin Terrier, qui a filé tromper Bayındır avec l'aide du poteau. Dans la foulée, le buteur s'est transformé en passeur pour rendre la pareille au Croate, allant éliminer le portier adverse avant de faire le breakRennes pensait avoir fait le plus dur, mais Fenerbahçe est revenu à la vie quelques secondes après avoir vu Terrier toucher le poteau, Kahveci déclenchant une frappe monstrueuse pour secouer la lucarne de Steve Mandanda et réveiller le parcage turc. Les locaux ont ensuite dû serrer les fesses, encore plus quand ils ont vu le capitaine Hamari Traoré voir rouge après avoir envoyé un coup de coude dans le visage de Kahveci lors d‘un accrochage (84). Si les hommes de Bruno Genesio ont tenté de résister avant de craquer, Benjamin Bourigeaud étant fautif sur Enner Valencia dans la surface. Une erreur sanctionnée d‘un penalty, transformé par l‘Équatorien en force. La douche froide au Roazhon Park et un nul au goût de défaite pour Rennes, qui reste cependant dans le bon wagon dans ce groupe B.