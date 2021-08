Rennes finit le boulot contre Rosenborg

291

Rosenborg (4-3-3) : Hansen - Reitan, Eyjólfsson (Augustinsson, 76e), Hovland, Andersson - A. Konradsen, Tettey, Vecchia (Skarsem, 69e) - Holse, Holm, E. Konradsen. Entraîneur : Åge Hareide.



Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré (Assignon, 81e), Badé, Aguerd, Meling (Truffert, 62e) - Santamaria (Camavinga, 62e), Ugochukwu - Bourigeaud (Terrier, 63e), Tait, Del Castillo - Guirassy (Abline, 76e). Entraîneur : Bruno Genesio.

CG

À l'aise Breizh.Après son succès à la maison à l'aller (2-0), le Stade rennais n'a pas tremblé en Norvège, où il a validé son ticket pour la phase de poules de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence en s'imposant de nouveau contre Rosenborg (1-3). Les Bretons n'ont pas mis longtemps à calmer les espoirs des copains de Tettey et Konradsen, deux anciens Rennais, Del Castillo profitant d'une déviation de Guirassy (ou d'un contrôle raté) pour ajuster Hansen à la limite du hors-jeu. Un premier soulagement pour la bande de Genesio, pas vraiment mise en difficulté par une faible opposition malgré une parade de Gomis sur un coup-franc de Vecchia. Puis un second quand Aguerd, déjà buteur à l'aller, est venu reprendre de la tête un corner botté par l'incontournable BourigeaudSans toujours être brillants, les Rennais ont pu aborder sereinement le second acte et la suite de la partie sans grands moment de stress, même si Vecchia s'est chargé de transformer un penalty concédé par Gomis, coupable d'une sortie hasardeuse sur Holm après l'heure de jeu. Pas de quoi donner un coup de chaud aux visiteurs bretons, proches de répondre à leurs adversaires suite à une tête de Terrier sur le poteau. Ce n'est que partie remise pour les Rouge et Noir, qui se mettent définitivement à l'abri dans le dernier quart d'heure grâce au premier but d'Abline dans le monde professionnel, le jeune attaquant formé au club enchaînant un joli contrôle-frappe après un service de Terrier. Un dernier coup de massue les Norvégiens, trop faibles pour espérer stopper Rennes sur la route de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence.Les Rennais n'auront malheureusement pas le temps de profiter de la fête de la pêche à Trondheim, l'avion du retour étant prévu dès ce jeudi soir.