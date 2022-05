Les Bretons en C3, un moindre mal...

GUIRASSY REQUALIFIE LE STADE RENNAIS EN EUROPA ! QUEL MULTI ! Le but en vidéo https://t.co/KiP2hgdzdh#LOSCSRFC 2-2 pic.twitter.com/vDVyqk8d0l — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 21, 2022

Lille (4-4-2) : Jardim - Çelik, Fonte, Botman, Djaló - Bamba, Sanches, André (Onana, 70e), Weah - Yılmaz (Gomes, 81e), David. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.





Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Santamaria, Tait, Majer - Bourigeaud (Assignon, 75e), Laborde (Guirassy, 59e), Terrier (Doku, 75e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Pas de podium pour Rennes, qui n'a pas tout perdu non plus.À Lille, le Stade rennais a arraché le match nul dans le temps additionnel (2-2) pour valider son ticket pour la Ligue Europa. Dans le Nord, les Bretons ont pris le match par le bon bout, mais ont vu le LOSC profiter d'une première erreur pour passer devant au tableau d'affichage. Après une mauvaise lecture de la trajectoire du ballon, Benjamin Bourigeaud a laissé Jonathan Bamba claquer un centre rentrant très mal repoussé par Alfred Gomis dans les pieds de Timothy Weah, buteur de près. Les Rennais ont ensuite peiné à se montrer dangereux dans le camp des locaux, très peu inquiétés dans une première période loin d'être passionnante. En manque d'inspiration, les Rouge et Noir ont finalement pu compter sur l'indispensable Bourigeaud, qui a égalisé d'une belle reprise du droit à l'entrée de la surface. Le 100but marqué par Rennes cette saison toutes compétitions confondues et l'occasion pour le parcage rennais bien rempli d'exulter.Dans les tribunes ou dans leur canapé, les supporters des Rouge et Noir ont rapidement compris qu'il n'y aurait pas de regrets sur la rencontre du soir dans la quête d'un podium réservé à Monaco et Marseille, tous les deux vainqueurs respectivement contre Lens et Strasbourg. Dès le retour des vestiaires, les hommes de Bruno Genesio ont pourtant essayé de prendre l'avantage, mais Leo Jardim s'est montré impeccable face à Bourigeaud. De leur côté, les Dogues ont tenu à ne pas enfiler les tongs avant la fin de saison, Jonathan David butant sur Warmed Omari et Burak Yılmaz plaçant une tête à côté pour sa dernière apparition sous le maillot lillois. Après l'ovation réservée au Turc, la partie a basculé dans la folie dans les cinq dernières minutes, le LOSC prenant l'avantage grâce à un coup de tête de Weahenvoyant Rennes à la 5place le temps de cinq minutes et d'un autre but du crâne signé Serhou Guirassy à la suite d'un centre parfait d'Adrien Truffert. L'essentiel est assuré pour les Bretons, qui verront la phase de poules de la Ligue Europa la saison prochaine.Le vieux démon de Nicolas Fauvergue est (presque) oublié.