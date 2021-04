Rattrapé par Strasbourg, Nîmes manque le gros coup

Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Alakouch, Guessoum, Miguel, Meling - Deaux - Benrahou (Eliasson, 83e), Ripart (Aribi, 89e), Fomba, Ferhat - Koné (Roux, 89e). Entraîneur : Pascal Plancque.



Strasbourg (4-3-1-2) : Sels - Guilbert, Djiku, Mitrović, Caci - Sissoko, Aholou (Chahiri, 76e), Liénard - Thomasson (Bellegarde, 67e) - Diallo (Sahi, 76e), Ajorque (Carole, 55e). Entraîneur : Thierry Laurey.

Pour espérer passer devant Lorient, il faudra retenter sa chance.En supériorité numérique quasiment toute la deuxième mi-temps, le Nîmes Olympique a loupé l'occasion de quitter la place de barragiste, en étant rejoint par Strasbourg ce dimanche (1-1). Il a donc fallu compter sur Frédéric Guilbert, auteur d'une semelle sur Lucas Deaux et renvoyé directement au vestiaire (47), pour débrider un match très fermé. Jusqu'alors, seules deux têtes de Florian Miguel sur coup de pied arrêté (21et 32) avaient répondu à la frappe enlevée de Dimitri Liénard (5), toutes non cadrées.Ce rouge du latéral alsacien a donc libéré des espaces pour les Gardois, qui en ont profité moins de dix minutes plus tard. Zinedine Ferhat et sa vitesse ont en effet mis à la faute Alexander Djiku dans la surface du Racing, dont l'erreur a vite été sanctionnée par Renaud Ripart. Le premier - et seul - tir cadré des Crocos dans cette partie aurait pu suffire... C'était compter sans le jeune Moïse Sahi. Déjà buteur face au PSG la semaine passée , l'attaquant de 19 ans a eu la bonne idée d'aller à son tour chercher un penalty, concédé par Miguel et transformé en deux temps par Liénard pour mettre tout le monde d'accordÀ défaut de se remplir complètement le bide, Nîmes continue de grapiller des miettes.