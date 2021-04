Qui va gagner l'Euro 2021 ?

1. La France : la confirmation

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

2. La Belgique au sommet

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

3. Le Portugal : la nouvelle vague

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€, mais bien 120€

4. L’Angleterre : une génération dorée

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€, mais bien 120€

5. L’Allemagne : le réveil

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

6. L’Italie : le renouveau

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

7. L’Espagne : un nouveau souffle

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Championne du Monde en titre, l’équipe de France est évidemment favorite pour cet Euro. Depuis la prise de fonction de Didier Deschamps, les Bleus ont constamment progressé avec un quart de finale de la Coupe du Monde en 2014, la finale de l’Euro 2016 et donc sur le toit du Monde en Russie en 2018. DD peut toujours compter sur son noyau dur avec les Lloris, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé et Giroud pour décrocher la couronne européenne. Lors des derniers mois, les Bleus ont confirmé leur potentiel en remportant leur groupe de Ligue des Nations devant le Portugal, la Suède et la Croatie, ce qui leur permet de participer aux prochaines phases finales de la compétition, et en signant un bon début d'éliminatoires. Les Français seront vite dans le bain puisque pour leur entrée en lice ils affronteront le champion du monde 2014, l’Allemagne.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(600€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.En progression constante depuis plusieurs saisons, la Belgique n’a jamais été aussi proche de remporter un trophée. Les Belges ont été quart de finalistes de l’Euro 2016 où ils ont été battus à la surprise générale par le Pays de Galles. Sur leur lancée, les Diables Rouges ont fini le Mondial 2018 à la 3e place après avoir perdu contre la France en demi-finale. Roberto Martinez dirige une génération dorée qui arrive à son apogée. Les De Bruyne, Hazard, Witsel, Lukaku, Mertens, Carrasco sont à leur firmament et ont cet été l’occasion de remporter un titre historique pour la Belgique. Toujours au sommet, les Belges ont dominé leur groupe de Ligue des Nations, qui comprenait notamment l’Angleterre et participeront donc aux Phases finales.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.Le Portugal arrive à l’Euro 2021 pour défendre son titre obtenu en France en 2016. Dans une compétition, où ils avaient souffert avec une 3e place dans leur poule derrière la Hongrie et l’Islande, les Portugais s’étaient finalement imposés grâce à sa solidité défensive articulée autour de l’axe Pepe – Fonte. Au mondial 2018, la Seleçao a vu son parcours s’arrêter en 8e de finale face à l’Uruguay. Néanmoins, le Portugal s’est parfaitement relancé en s’appuyant sur une nouvelle génération de joueurs (Bernardo Silva, Joao Felix, Diogo Jota, Renato Sanches…) encadrée par l’expérience des Cristiano Ronaldo ou Pepe. Les Portugais ont par ailleurs remporté la première édition de la Ligue des Nations.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !Souvent excellente lors des qualifications, l’Angleterre se montrait moins souveraine dans les grands championnats. L’arrivée du méconnu Gareth Southgate à la tête des Three Lions a permis à la sélection anglaise de passer un cap. En effet, les Anglais ont terminé en quatrième position du dernier Mondial et ont acquis de l’expérience pour le prochain championnat d’Europe. Southgate peut toujours s’appuyer sur ses cadres, les Henderson, Kane, Sterling, Walker ou Maguire mais va devoir trancher sur plusieurs postes car l’Angleterre est en train de récolter les fruits des succès de ses U17 et U19 des dernières années et possède un vivier de talents. Avec l’éclosion des Grealish, Alexander-Arnold, Sancho, Rice, Maddison, Barnes, Calvert-Lewin, Rashford, Greenwood ou Foden, la sélection anglaise n’a jamais semblé aussi forte.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !Championne du monde en 2014, l’Allemagne a ensuite enchaîné les désillusions. En effet, favorite de l’Euro 2016, la Mannschaft s’est inclinée en demi-finale face à la France et n’a pas été en mesure de sortir de son groupe lors du Mondial 2018. Maintenu comme sélectionneur, Joachim Löw a ensuite décidé d’écarter des éléments d’expérience comme les Hümmels, Muller, Boateng, Ozil ou Khedira pour rebâtir un groupe. Pour épauler les Kimmich, Gnabry, Sané ou Draxler, Löw a conservé les excellents Manuel Neuer et Toni Kroos. Les récents résultats de cette sélection avec notamment un 6-0 encaissé face à l’Espagne montre que l’alchimie n’a pas fonctionné. Le Madrilène Kroos a d’ailleurs conseillé à Joachim Löw de rappeler certains des bannis, l’Allemagne reste néanmoins un solide candidat au titre.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(800€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.Quart de finaliste de l’Euro 2016 face à l’Allemagne, l’Italie a vécu un terrible séisme en 2017 en ne se qualifiant pas pour le Mondial russe. Décidée à relancer une Squadra Azzurra sur le déclin, la fédération italienne a nommé Roberto Mancini. L’ancien coach de Manchester City et de l’Inter réalise un excellent travail et a relancé la sélection italienne. Le technicien s’appuie sur une nouvelle génération de joueurs et notamment sur le talentueux Marco Verratti, qui s’est imposé comme le patron de la sélection italienne. A ses côtés, les Insigne, Chiesa ou Jorginho ont redonné une touche technique à la Squaddra. Les Italiens ont confirmé leur potentiel en se qualifiant pour la prochaine phase finale de la Ligue des Nations en dominant leur groupe qui comprenait également les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.Exceptionnelle de 2008 à 2012, l’Espagne a connu depuis son titre européen en 2012 un passage à vide. Le départ progressif des joueurs majeurs, comme Puyol, Casillas, Xavi, Torres, Villa ou Iniesta est certainement la cause majeure de cette perte de vitesse. Cette génération a dominé pendant plusieurs années le football mondial, en sélection mais aussi dans leurs clubs respectifs. Suite au couac du Mondial 2018, Luis Enrique est arrivé pour redonner un nouveau souffle à la Roja. L’ancien coach du Barca s’appuie sur l’expérience de ses Sergio, Busquets et Ramos, pour encadrer de jeunes joueurs comme Rodri, Ansu Fati ou Dani Olmo. Les récents résultats confirment le retour au premier plan de l’Espagne qui disputera les phases finales de la Ligue des Nations et qui a récemment infligé un 6-0 à l’Allemagne.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.