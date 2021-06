Pronostic Zverev Tsitsipas : Analyse, cotes et prono de la 1/2 finale de Roland Garros

Tsitsipas enchaîne face à Zverev

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Zverev Tsitsipas :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une partie de tableau dépourvue de Djokovic et Nadal, Sacha Zverev et Stefanos Tsitsipas en ont profité pour atteindre le dernier carré de Roland Garros. Cette demi-finale attendue entre deux joueurs qui comptent plusieurs demi-finales de Grand Chelem à leur actif malgré leur jeune âge, devrait nous offrir un beau combat. De retour au premier plan cette saison, l’Allemand a remporté sur surface rapide le tournoi d’Acapulco en dominant un certain… Tsitsipas en finale. Sur sa lancée, le 6joueur mondial a remporté le tournoi de Madrid sur terre battue, qui est considéré comme l’un des plus rapides sur l’ocre. A Paris, Zverev a connu une entrée laborieuse face à son compatriote Otte avec un match en 5 sets (3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0). La suite fut nettement meilleure avec un enchaînement de succès en 3 manches sèches. Impressionnant, Sacha Zverev est monté en puissance, même s'il a joué des Nishikori et Davidovich-Fokina en difficultés physiques, et arrive plutôt frais en demi-finale. Il retrouve un Tsitsipas qui domine leurs confrontations directes (5-2), et qui s’est imposé sur leur seul duel disputé sur terre battue en 2019 à Madrid.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Grec a passé un cap cette saison. Demi-finaliste à Melbourne, Tsitsipas a ensuite enchaîné les places d’honneur, finaliste à Acapulco, demi-finaliste à Rotterdam ou quart de finaliste à Miami. Le Grec a ensuite pris son envol sur la terre battue en remportant le Masters 1000 de Monte Carlo et en atteignant la finale de Barcelone, où il a livré un formidable combat face à Rafael Nadal. Tombé en quart de finale à Rome face à Djokovic, le 5mondial a ensuite remporté le tournoi de Lyon. Sur la lancée de son excellent début de saison sur terre battue, Tsitsipas s’est montré très solide à Roland-Garros. En effet, le joueur passé par l’académie Mouratoglou a consécutivement éliminé Chardy, Martinez, Isner, Carreno-Busta et Daniil Medvedev, en ne concédant qu’un seul set face au géant américain qui servait le plomb. Face au Russe, en 1/4, le Grec a affirmé son autorité et ne lui a laissé aucune chance de revenir dans le match. Depuis le départ de ce tournoi, Tsitspas affiche un jeu complet sur l’ocre, capable de longs rallyes mais aussi de proposer un jeu offensif en se projetant au filet. Sur une surface battue lente, le Grec part favori face à Sacha Zverev et devrait se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Zverev Tsitsipas détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !