Pronostic Young Boys Berne Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester United en patron face aux Young Boys de Berne

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Young Boys Berne – Manchester United chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Largement dominateurs dans le championnat suisse ces dernières saisons, les Young Boys de Berne ont de nouveau remporté le titre la saison passée. Cette réussite a attiré le regard des écuries européennes, dont le Bayer Leverkusen qui a recruté Seoane, le coach des YBB. Pour lui succéder, les dirigeants suisses ont misé sur l’allemand Wagner, qui restait sur deux échecs avec Schalke et Huddersfield. Le grand ami de Jurgen Klopp a bien débuté sous ses nouvelles couleurs puisque sa formation a réussi à intégrer la phase de groupe de la C1. Pour cela, l’équipe bernoise a été contrainte de disputer les barrages au cours desquels elle s’est imposée contre le Slovan Bratislava (3-2), Cluj (4-2) et Ferencvaros (6-4). Au niveau national, les Young Boys de Berne vivent une entame laborieuse puisqu’après 5 journées, la formation suisse est seulement en 4position. Le week-end dernier, les hommes de Wagner ont facilement dominé Zurich (4-0). En l’absence de Nsame, meilleur buteur du club la saison passée mais blessé gravement au tendon d'achille, l’attaque repose sur le duo Siebatcheu-Elia.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United fait partie des favoris pour la couronne européenne cette saison, et d’autant plus depuis le retour de Cristiano Ronaldo. Figure des années glorieuses des Red Devils de Ferguson, le Portugais a signé en fin de mercato dans le Nord de l’Angleterre. De retour à Old Trafford samedi, la star lusitanienne n’a pas tardé à se mettre en évidence en inscrivant un doublé face à Newcastle (victoire 4-1). Depuis le départ de cette saison, Man U s’est imposé contre Leeds (5-1), Wolverhampton (0-1) et donc Newcastle (4-1), pour un nul à Southampton (1-1). Ces résultats sont en grande partie dus à l’excellente connexion entre Paul Pogba et Bruno Fernandes. L’international français a signé 7 passes décisives tandis que le Portugais compte 4 buts au compteur. Décrié l’an passé et mis en concurrence avec Dean Henderson, le portier espagnol David de Gea a été déterminant à plusieurs reprises. Avec son effectif incroyable, également récemment renforcé par Sancho et Varane, Man U est un candidat au titre en PL comme en C1. Pour ce 1match de la phase de groupe, les Young Boys de Berne devraient subir la loi de Man U de l'inoxydable Cristiano Ronaldo.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(429€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(534€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Young Boys Berne – Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !