Pronostic West Ham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool mieux à l'extérieur que West Ham à domicile

L'affiche du dimanche après-midi en Premier League nous offre un alléchant West Ham – Liverpool. Depuis que le club londonien a été repris par David Moyes, les Hammers se montrent compétitifs et jouent la course à l'Europe. Cette saison, West Ham est engagé en Europa League où il occupe la tête de son groupe avec 10 points. En milieu de semaine, les Londoniens ont connu leur premier faux pas en concédant un nul à Genk en toute fin de rencontre (2-2), alors que l'ancien Niçois Benrahma s'était signalé avec un doublé. En Premier League, les Hammers réalisent un excellent exercice avec une 4e place au général à 5 points de Chelsea, et 2 de Liverpool. La semaine passée, les hommes de David Moyes se sont qualifiés en Carabao Cup en sortant le champion en titre, Manchester City. Sur leur lancée, les partenaires de l'excellent Declan Rice ont surclassé Aston Villa à Villa Park (4-1). A noter que West Ham se montre impressionnant en déplacement avec 4 victoires et un nul mais que dans son stade Olympique, la formation londonienne a déjà connu deux défaites face à Manchester United et Brentford.

De son côté, Liverpool vient d'assurer sa qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions suite à son succès obtenu sur l'Atlético (2-0) à Anfield. Avec leur parcours européen parfait, les hommes de Klopp peuvent désormais totalement se focaliser sur le championnat, où des échéances importantes les attendent. Seule formation invaincue de Premier League, Liverpool reste sur une contre-performance à domicile avec un nul face à Brighton (2-2), qui a mis les Reds à 3 points de Chelsea. A l'instar de West Ham, Liverpool affiche des résultats excellents en déplacement comme en attestent les deux derniers succès obtenus à Watford (0-5) et à Manchester United (0-5). Porté par des joueurs en grande forme comme Salah, Mané ou Trent Alexander Arnold, Liverpool semble l'être un des plus sérieux rivaux de Chelsea pour le titre. Impressionnant en déplacement (8 victoires, 1 nul toutes compétitions confondues), Liverpool devrait se défaire de West Ham qui a connu quelques contre-performances à domicile et qui devrait être entamé physiquement suite à son opposition européenne de jeudi dernier.