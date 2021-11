Pronostic Villarreal Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Villarreal s'impose encore face aux Young Boys de Berne

Vainqueur de l'Europa League la saison passée en ayant dominé Manchester United en finale, Villarreal a signé le premier grand titre de son histoire. Lors de la SuperCoupe d'Europe de cet été, le Sous-Marin jaune a même poussé Chelsea aux tirs aux buts, confirmant qu'il avait le niveau européen. Logiquement, les hommes d'Unai Emery réalisent un parcours intéressant dans ce groupe de Ligue des Champions qui comprend de bonnes équipes comme Man U, l'Atalanta ou les Young Boys de Berne. Tenue en échec à domicile par l'Atalanta (2-2), la formation espagnole a ensuite livré une très belle prestation à Old Trafford où la maladresse de ses attaquants et un grand David de Gea ont permis aux Red Devils de s'imposer miraculeusement en fin de match (défaite 2-1). Lors de la dernière journée il y a 15 jours, Villarreal s'est repris en signant un succès facile en Suisse face aux Young Boys de Berne (1-4). Cette victoire a permis aux Espagnols de prendre la 2place du groupe derrière Man U. En Liga en revanche, la situation est plus compliquée puisque les hommes d'Emery n'occupent que la 12position. De plus, les derniers résultats sont loin d'être convaincants comme lors de la dernière journée avec une défaite à Mestalla face à Villareal (2-0).

De son côté, les Young Boys de Berne ont débuté très tôt leur campagne européenne puisqu'ils sont passés par les barrages pour intégrer cette phase de groupe. Les Suisses ont ensuite débuté leur poule par un succès de prestige face à Manchester United (2-1) avec une réalisation de l'ancien rennais Siebatcheu au bout du temps réglementaire. En déplacement à Bergame et malgré une belle résistance, les Young Boys se sont inclinés sur la plus petite des marges face à l'Atalanta (1-0). En revanche, les Suisses n'ont pas existé lors de la dernière journée et ont été largement surclassés par Villareal (1-4). A l'instar du club espagnol, la formation suisse n'est pas au mieux sur le plan national avec une défaite à St Gallen (3-1) qui faisait suite à un revers en Coupe face à Lugano (2-1). Au regard de son expérience européenne et de sa belle phase aller, Villarreal devrait prendre le dessus sur la jeunesse des Young Boys de Berne comme il y a 15 jours. En l'absence de Gerard Moreno (blessé), Unai Emery comptera sur son excellente recrue Danjuma (6 buts) et l'expérimenté Paco Alcacer (1 but en 1 match de C1) pour continuer son bon parcours européen.