Pronostic Venise Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina s’impose à Venise

Promu cette saison en Serie A, Venise vise le maintien. Comme attendu, les hommes de Paolo Zanetti souffrent et occupent la 17place du classement avec un seul point d'avance sur la zone de relégation à l'orée de cette journée. Depuis le départ de cette saison, Venise a seulement remporté une rencontre sur la pelouse de l'autre promu Empoli, pour deux nuls face à Cagliari et Torino. Les points obtenus depuis le départ du championnat l'ont été face à des formations de seconde partie de tableau. Au niveau des bilans, lespossèdent la pire attaque de la Ligue avec seulement 5 buts inscrits. En revanche, Venise a repris confiance grâce à ses deux derniers résultats nuls et a vu l'expérimenté portier argentin Romero rejoindre le club ces derniers jours.

En face, la Fiorentina réalise une entame de Serie A intéressante, calée à la 5place. La Viola a remporté 4 rencontres face au Torino, l'Atalanta, le Genoa et l'Udinese pour 3 défaites face à des grosses cylindrées que sont la Roma, l'Inter et le Napoli. Le club florentin est parvenu à conserver son buteur serbe Vlahovic, qui compte déjà 4 réalisations depuis le départ de cette saison. A ses côtés, on retrouve des éléments intéressants comme Callejon, Odriozola, Biraghi ou Gonzalez. Le milieu de terrain Pulgar pourrait disputer ce rendez-vous malgré le fait qu'il ait pris part aux qualifications pour le Mondial 2022 avec le Chili. En grande forme ces dernières semaines, la Fiorentina devrait une nouvelle fois faire le taf face à Venise.