Pronostic Valence Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Des buts de chaque côté entre Valence et Villarreal

Affiche de la Liga ces dernières saisons, ce Valence – Villarreal est nettement moins clinquant lors de ce nouvel exercice puisqu'il met aux prises le 14au 7. Le club Chéconnait une année difficile avec une intersaison marquée par de nombreux départs pour alléger les caisses du club. Sportivement, Valence compte seulement 5 points de plus que le premier relégable, Alaves. Les Valencians se comportent plutôt bien à domicile puisqu'ils restent sur deux succès face au Celta Vigo (2-0) et Elche (1-0) mais souffrent en déplacement. En effet, les partenaires de Kevin Gameiro restent sur deux lourds revers face au Real Madrid (2-0) et ce week-end face à Getafe (3-0). L'expulsion de Diakhaby en début de seconde période a été préjudiciable pour la formation valencienne, et le Français sera donc absent pour la réception de Villarreal, laissant affaiblie la défense de son équipe. De son côté, Villarreal est encore engagé en Europa League où il affrontera le Dynamo Kiev la semaine prochaine pour une place en quart. En Liga, le Sous-Marin Jaune était plutôt bien parti mais rencontre des difficultés depuis plusieurs semaines. En effet, Villarreal n'a pas remporté le moindre match lors des 7 dernières journées de Liga. Ce week-end, les hommes d'Unai Emery se sont inclinés à domicile face au leader, l'Atletico Madrid (0-2). Le dernier succès des partenaires d'Etienne Capoue en championnat remonte à début janvier et un déplacement au Celta Vigo. Avec Alcacer ou Moreno, Villareal dispose pourtant d'une force de frappe intéressante devant. Pour cette affiche et derby qui ouvre la 26journée de Liga, on pourrait voir les deux équipes marquer comme lors du match aller et comme lors des 4 des 5 derniers matchs de Villarreal en championnat.