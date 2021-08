Pronostic Valence Deportivo Alaves : Analyse cote et prono du match de Liga

Valence en impose face à Alavés

Equipe phare du football espagnol pendant de longues saisons, le FC Valence a été touché par d'importants problèmes financiers qui ont contraint le club à revoir ses objectifs. Lors des deux dernières intersaisons, le club Ché s'est attaché à se séparer de plusieurs joueurs pour diminuer la masse salariale trop importante. Cet été, le Français Kevin Gameiro est d'ailleurs parti rejoindre Strasbourg. La recrue principale du club n'est autre que le coach, puisque Bordalas est arrivé en provenance de Getafe qui était d'ailleurs le premier adversaire du club en compétition officielle cette saison. Valence réussit un début intéressant en Liga avec un succès obtenu à domicile contre Getafe (1-0) et un nul sur la pelouse de Grenade (1-1), arraché en toute fin de rencontre. Carlos Soler, meilleur du buteur du club la saison passée, est parti sur de bonnes bases avec deux buts inscrits sur penalty. De son côté, Alavés fait partie de ces formations qui luttent chaque saison pour leur maintien en Liga. Lors du dernier exercice, le Deportivo avait terminé en 16position avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Alavés a très mal lancé ce nouvel exercice en concédant une lourde défaite face au Real Madrid (1-4) avant de s'incliner contre Majorque (0-1), tout juste promu. Deux défaites concédées donc à domicile. De plus, le défenseur cadre Ruben Duarte s'est fait expulser face aux insulaires et manquera ce match face à Valence. Devant son public et toujours invaincu, Valence devrait s'imposer face à une formation d'Alavés, déjà en difficulté dans ce début de saison.