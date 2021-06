Pronostic USA Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match amical international

Les Etats-Unis sur leur lancée

Les Etats-Unis ont beaucoup déçu en ne parvenant pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Par la suite, la sélection américaine a mieux figuré en accédant à la finale de la Gold Cup 2019. Après avoir écarté Curacao et la Jamaïque, l'équipe a perdu la finale sur la plus petite des marges contre le Mexique. Ce petit renouveau s'est confirmé lors de la Ligue des Nations de la zone CONCACAF notamment. Après une phase de poules parfaitement maîtrisée en octobre et novembre 2019, les Etats-Unis ont disputé beaucoup de matchs amicaux pendant la crise sanitaire, pour un bilan très intéressant de 6 victoires, 1 match nul et 1 défaite. En confiance, ils ont terminé la Ligue des Nations la semaine dernière. Qualifiés pour le Final 4, les hommmes Gregg Berhalter ont parfaitement répondu aux attentes après s'être imposés contre le Honduras en demi(1-0) et le Mexique en finale (3-2 après prolongations). Ce titre est la confirmation de l'avènement d'une nouvelle génération très prometteuse emmenée notamme par le latéral Dest (Barcelone), les milieux Adams (Leipzig) et McKennie (Juventus) et les attaquants Pulisic (Chelsea), Reyna (Dortmund) et Sargent (Werder Brême).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Après une élimination survenue dès la phase de poules du dernier Mondial, le Costa Rica n'a pas vraiment brillé sur la scène continentale. En effet, l'équipe a été stoppée dès les quarts de finale de la Gold Cup 2019 mais cette élimination contre le Mexique apparaît tout de même logique. Par la suite, les coéquipiers du vétéran Bryan Ruiz ont du s'employer pour s'extraire, avec un bilan de 1 victoire et 3 matchs, de leur groupe de Ligue des Nations au sein duquel figuraient Curaca et Haïti. Ensuite, ils ont enchaîné les mauvais résultats en amical pendant 2 ans (2 matchs nuls et 5 défaites). Pour son retour à la compétition officielle la semaine dernière, le Costa Rica a perdu, non sans démériter, contre le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations (0-0, élimination suite aux tirs au but) avant de s'incliner contre le Honduras pour la 3ème place (2-2, défaite suite aux tirs au but). Disposant d'un réservoir très limité, le sélectionneur se repose toujours sur les expérimentés Celso Borges (133 sél), Bryan Ruiz (129 sél) ou Joel Campbell (98 sél). A domicile, les Etats-Unis peuvent fêter leur titre acquis en Ligue des Nations en prenant le dessus sur le Costa Rica.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Etats-Unis Costa Rica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !