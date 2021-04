Pronostic Troyes Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes enchaîne face à Grenoble

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Grenoble :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant avec la manière sur la pelouse de Niort (0-3), Troyes a de nouveau fait un grand pas vers la Ligue 1. Les hommes de Laurent Batlles ont repris leur marche en avant lors des dernières journées et devraient selon toute vraisemblance finir à l’une des deux premières places. Ce samedi, les Troyens auront un match compliqué face à une formation grenobloise en course pour les play-offs et qui ne compte que 2 points de retard sur l’actuel 2, Clermont. L’ESTAC aura à cœur de prendre sa revanche face au GF38 qui lui avait pris la première place de Ligue 2 lors du match aller au Stade des Alpes, fin 2020. A domicile, Troyes se montre très solide et n’a été surpris qu’une seule fois sur toute la saison, par Nancy.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenoble s’est bien repris lors des dernières journées en empochant des succès à domicile face à Caen (3-1) et contre Sochaux (2-0) en milieu de semaine, grâce à un doublé de Jessy Benet sur penalty. Ce résultat permet au GF38 d’avoir en ligne de mire Clermont et Toulouse, et de pouvoir toujours espérer une accession directe en Ligue 1. En déplacement en revanche, le club isérois reste sur deux contre-performances avec une défaite à Charléty face au Paris FC (2-0) et plus surprenant un nul sur la pelouse de Dunkerque, relégable (1-1). Au regard de sa forme du moment, Troyes semble en mesure de s’imposer dans cette affiche et se rapprocher ainsi encore plus de la Ligue 1.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(175€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Grenoble détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !