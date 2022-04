Pronostic Toulouse Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse valide sa montée en Ligue 1 face à Niort

En tête de la Ligue 2 depuis quasiment l’entame du championnat, Toulouse fonce vers la Ligue 1. Les Hauts-Garonnais possèdent 8 points d’avance sur le troisième et valideraient leur montée en cas de victoire. Impressionnant depuis la mi-décembre, le TFC ne s’est incliné qu’une seule fois en championnat sur la pelouse de Caen (4-1). Suite à ce revers, les hommes de Montanier avaient passé la vitesse supérieure avec 5 succès consécutifs. Cette belle série s’est stoppée en milieu de semaine avec un nul à Sochaux (1-1) qui disputera au moins les playoffs. Meilleure attaque du championnat, le club haut-garonnais dispose de 3 joueurs avec plus de 10 buts lors de cet exercice. En effet, le Gallois Healey domine le classement des buteurs avec 20 réalisations, tandis que le Batave van den Boomen cumule 12 réalisations et 20 passes décisives, quant au Brésilien Ratao il affiche 11 buts. Ces joueurs sont représentatifs du recrutement réussi du club toulousain lors de ces deux dernières saisons. Proche de remonter en L1 l’an passé, Toulouse ne devrait pas rater le bon wagon cette saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort occupe la 10place avec 45 points. Les Chamois disposent d’un matelas d’avance de 9 points sur la zone de relégation qui devrait lui permettre de connaitre une fin de saison tranquille. Sébastien Desabre se réjouit de cette tranquillité, puisque lors des deux dernières saisons, Niort avait dangereusement flirté avec la relégation. Les Chamois sont sur une excellente dynamique de 6 journées sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les Niortais ont dominé deux équipes qui luttent pour le maintien, Quevilly Rouen et Nancy, pour 4 nuls face à Sochaux, Rodez, Nîmes et contre Bastia (1-1) en milieu de semaine. Déterminé à valider sa montée en Ligue 1 le plus rapidement possible, Toulouse devrait prendre le dessus sur une équipe niortaise qui ne joue plus rien. Vainqueur de ses 7 derniers matchs de Ligue 2 joués à domicile le Téfécé en a remporté 6 avec au moins 2 buts d'écart.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !