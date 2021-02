Pronostic Toulouse Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse renoue avec la victoire face à Ajaccio

de Ligue 2 à l'orée de cette journée, le Toulouse Football Club reste sur deux matchs sans victoire en championnat. Les Toulousains se sont dans un premier temps incliné à l'Abbé Deschamps-face à une formation auxerroise qui joue les play-offs (3-1). Ensuite, les hommes de Patrice Garande ont affronté le leader troyen dans un choc qui s'est terminé sans vainqueur (1-1). Qualifié pour les 32de finale de la Coupe de France suite à sa victoire sur Niort, Toulouse retrouvait mercredi Bordeaux dans un derby de la Garonne. Pour cette rencontre, Garande avait décidé de préserver plusieurs éléments cadres et d'aligner une jeune équipe. Bayo et Antiste ont marqué des points en inscrivant les buts de la victoire des Hauts-Garonnais au Matmut Atlantique face à des Girondins évoluant en Ligue 1. Relancé par cette superbe prestation, le TFC veut renouer avec la victoire en Ligue 2 face à une formation d'Ajaccio, en regain de forme. En effet, le club corse a très mal débuté cette saison et s'est rapidement retrouvé parmi les relégables. En revanche, les hommes d'Olivier Pantaloni ont fait preuve d'un très bon état d'esprit pour se reprendre et pour occuper à l'orée de cette journée la 10place du classement, avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Depuis début novembre, la formation corse est très compétitive et ne s'est inclinée qu'à deux reprises en championnat, à l'extérieur face à Niort et Dunkerque. Cette semaine, les Ajacciens se déplaçaient au Groupama Stadium pour défier l'Olympique Lyonnais en 32de finale de la Coupe de la France. Les Corses ont été surclassés par des Rhodaniens en pleine forme mais remaniés (5-1). Boosté par son succès en Coupe de France, Toulouse devrait se défaire de Corses traditionnelement moins à l'aise en déplacement.