Pronostic Torino Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Torino – Juventus : la Vieille Dame prend un nouveau derby

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Torino - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au moment de s’affronter, Torino et Juventus sont loin d’être satisfaits de leur saison. D'un côté, le Toro lutte pour se maintenir en Serie A. Actuellement, les partenaires d’Andrea Belotti occupent la 17place du championnat avec seulement 1 point d’avance sur le premier relégable, Cagliari. Les Turinois ont retrouvé un semblant de solidité lors du début d’année avec notamment une série de 6 matchs sans la moindre défaite. Ensuite, le Torino a été touché par le Covid et a connu une reprise délicate avec deux défaites face à Crotone et contre l’Inter. Dans l’optique du maintien, les Turinois ont décroché une précieuse victoire face à Sassuolo (3-2) en remontant un handicap de deux buts. Ce succès a permis au club turinois de sortir de la zone rouge. En revanche, avant la trêve internationale, le Toro s’est de nouveau incliné sur la pelouse de la Sampdoria.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus est sous pression à l’orée d’affronter le Torino dans le derby. En effet, les Bianconeri occupent seulement la 3place du classement à 10 points de l’Inter, leader. Le Scudetto semble destiné aux Intéristes. De plus, la Vieille Dame s’est une nouvelle fois montré décevante en Ligue des Champions en étant éliminé dès les 1/8par Porto, qui semblait largement à la portée des Turinois. Arrivé l’été dernier, Andrea Pirlo est fortement critiqué. Suite à son élimination en Ligue des Champions, la Juventus avait parfaitement réagi en s’imposant sur la pelouse de Cagliari (1-3) grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. En revanche, les Turinois ont été incapables d’enchaîner en concédant une défaite à domicile face à Benevento (0-1). Equipe à réaction, la Juventus devrait s’imposer dans le derby dans une rencontre avec plus de deux buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Torino Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !