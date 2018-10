Pronostic Torino Frosinone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

Le Torino sans prendre de but face à Frosinone !

Le Torino, après 7 journées de Serie A, n'occupe que la 12ème place mais le calendrier compliqué des Turinois (AS Rome, Napoli et Inter) peut expliquer ces débuts en-demi teinte. A domicile, lesse sont inclinés contre les Romains et les Napolitains, deux prétendants au titre, mais a logiquement battu la SPAL (1-0). Le week-end dernier, le Torino s'est de nouveau imposé chez un mal-classé (1-0 à Vérone face au Chievo). La défense duse comporte plutôt bien face à des équipes aux ambitions plus modestes.Nicolas N'Koulou et ses compères du Torino affrontent Frosinone, 19ème au classement avec 1 seul but marqué au compteur depuis le début de la saison. Le héros de Frosinone se nomme Camillo Ciano, buteur sur penalty contre le Genoa la semaine passée. Plus mauvaise attaque et défense de Serie A, le promu Frosinone s'attend à vivre une saison très longue. Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du Torino sans concéder de but.