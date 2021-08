Pronostic Sochaux Dunkerque : Analyse, cote et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Dunkerque

Auteur d'une saison dernière intéressante, finie aux portes des barrages d'accession, Sochaux aimerait jouer la montée cette saison. Bien coachés par Omar Daf (un ancien de la maison) et bien emmenés par leur capitaine Weissbeck, les Lionceaux ont débuté de belle manière (2 victoires, 1 nul). Les Sochaliens ont remporté leurs deux matchs à l'extérieur : à Dijon (1-3) lors de la 1journée et samedi dernier à Caen qui avait gagné ses 2 premières rencontres (1-2). Les Sochaliens ont en revanche perdu leur match "à domicile" face au Havre (0-2) mais cette rencontre s'était jouée à Dijon et le gardien sochalien Prévost s'était rendu coupable de deux erreurs. De retour à Bonal où les travaux d'intersaison sont terminés et costaud sur ce début de saison, Sochaux semble en mesure de s'imposer face à Dunkerque qui a mal débuté. En effet, Dunkerque ne compte aujourd'hui qu'1 point après 3 journées. A la lutte pour le maintien toute la saison dernière, le alors promu dunkerquois s'en était finalement sorti. Désormais orphelin de Fabien Mercadal parti d'un commun accord, Dunkerque a débuté cette nouvelle saison par un nul concédé à domicile face au promu Quevilly Rouen (1-1), avant de s'incliner chez le Paris FC leader (2-1), et plus inquiétant, à domicile samedi dernier face à Niort (1-2). Semblant bien mieux dans son football, Sochaux devrait s'imposer à Bonal dans un match à plus de 1 but, comme toutes les rencontres de ses deux équipes depuis le début de saison.