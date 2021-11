Pronostic Séville Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le FC Séville au pied du mur face à Wolfsbourg

Annoncé comme le favori de ce groupe G, le FC Séville se retrouve actuellement en dernière position avec 4 points de retard sur le premier, Salzbourg, et 2 sur le duo composé par Lille et Wolfsbourg. En ballotage défavorable, le club andalou n'a pas d'autre solution que de s'imposer pour espérer voir les 8de finale de la Ligue des Champions. Depuis le début de cette campagne, les hommes de Lopetegui avaient enregistré trois nuls sur les pelouses de Wolfsbourg (1-1) et Lille (0-0) pour un nul à domicile contre Salzbourg (1-1). Heureux face aux Autrichiens qui ont manqué deux penaltys, les Sévillans se sont en revanche faits surprendre à domicile par Lille lors de la dernière journée (1-2). Au pied du mur, les Andalous ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie. En effet, le FC Séville occupe la troisième place de Liga mais enregistre beaucoup de résultats nuls comme le week-end dernier à domicile face à Alaves (2-2), où Rakitic a égalisé dans le temps additionnel. De son côté, Wolfsbourg a réalisé l'an passé un très bel exercice terminé dans le top 4 de Bundesliga, ce qui lui permet de participer à la Ligue des Champions. Les Loups ont connu une entame poussive avec deux nuls face à Lille (0-0) et le FC Séville (1-1), pour une défaite en Autriche face au RB Salzbourg (3-1). En revanche, contre le cours du jeu, Wolfsbourg s'est imposé lors du match retour face au club autrichien (2-1). Le début de saison peu convaincant de Wolfsbourg, 6e de Bundesliga, a entraîné le limogeage de Mark Van Bommel, qui a été remplacé par Florian Kohfeldt. Le choc psychologique espéré dans ce genre de situation semble fonctionner puisque Wolfsbourg est invaincu lors des 3 dernières journées. Le week-end passé, les Loups se sont retrouvés menés de 2 buts par l'Arminia Bielefeld (relégable) avant de revenir dans le match grâce aux deux buteurs locaux Weghorst et Nmecha. Obligé de s'imposer et bien plus expérimenté dans cette Ligue des Champions, le FC Séville pourrait trouver les ressources pour trouver la faille dans la solide défense allemande.