Pronostic Séville Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville enchaîne face à Getafe

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Un peu à l'image de sa saison passée qui l'avait vu finir 4de Liga et remporter l'Europa League, Séville continue son petit bonhomme de chemin sans faire trop de bruit. Actuellement 4de nouveau du championnat espagnol et toujours en lice en Ligue des Champions, le club andalous à la 2place à portée de tir. Séville vient de s'imposer 5 fois consécutivement toutes compétitions confondues. Les Andalous se sont aussi qualifiés pour les 1/2 finales de Coupe du Roi grâce à son succès jeudi à Almeria (0-1, but de l'ancien Marseillais Ocampos) après avoir battu Valence une semaine plus tôt (3-0). A domicile, Séville reste sur 4 victoires consécutives.

De son côté, Getafe vit une saison beaucoup plus compliquée que les deux précédentes. Auteur d'un beau parcours en Europa League l'an dernier, le club des nouveaux venus Kubo et Carles Alena n'est que 12de Liga. Alors que l'on pensait que les recrues allaient faire beaucoup de bien à Getafe, le club a remporté 2 victoires mais a de suite replongé dans ses travers, s'inclinant très largement à Bilbao (5-1) avant de concéder un très mauvais nul à domicile face à un concurrent direct pour le maintien, Alaves (0-0), qui perdait tous ses matchs. A domicile, Séville a clairement la place pour continuer sa série et s'imposer face à Alaves.