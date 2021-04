Pronostic Séville Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville ralentit l’Atletico

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Séville – Atletico Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 29journée de Liga oppose le FC Séville à l’Atlético Madrid dimanche. Les Andalous occupent actuellement la 4place du classement avec 11 points de retard sur le leader, l’Atletico. En revanche, la formation sévillane possède 10 points d’avance sur le cinquième, la Real Sociedad. Eliminé de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund (5-4 en cumulé) malgré une double prestation intéressante. Cohérent depuis le début de saison, Séville a connu un léger passage à vide entre les deux rencontres des huitièmes de finale de la C1. Les Sévillans ont ensuite réagi en s’imposant notamment dans le derby face au Betis (1-0) grâce au meilleur buteur local le marocain En-Nesyri, qui affiche 15 réalisations au compteur. Par la suite, la formation andalouse a dominé Elche (2-0) avant de faire un nul à Valladolid (1-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atlético Madrid semblait foncer vers le titre de champion en Liga. Moins bien depuis plusieurs semaines, les Matelassiers ont vu leur avance fondre puisqu’ils ne comptent plus que 4 points d’avance sur un FC Barcelone, qui revient à toute vitesse. Surclassé par Chelsea en 8de finale de C1, le club madrilène peut désormais totalement se focaliser sur la Liga et la conquête du titre. L’Atlético a retrouvé une certaine stabilité lors des dernières journées en alignant 5 rencontres sans la moindre défaite. En revanche, lesluttent pour s’imposer, à l'image de sa dernière journée face à Alaves (1-0), grâce à un Luis Suarez toujours aussi tranchant dans le championnat espagnol mais également un Jan Oblak qui a arrêté un penalty en fin de match. L’attaquant uruguayen compte 19 buts depuis le départ de la saison et a souvent été le facteur X des Matelassiers. Pour cette affiche, le FC Séville, solide à domicile (10 victoires, 1 nul et 3 défaites), semble en mesure de faire au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts entre deux équipes ayant une excellente défense.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(161€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville Atletico Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !