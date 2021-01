Pronostic Sassuolo SPAL : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

Sassuolo file en 1/4 face à la SPAL

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sassuolo SPAL :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'une très bonne première partie de saison, Sassuolo est 7de Serie A mais il sera peut-être compliqué d'aller chercher l'Europe via le championnat. Trop irrégulier en ce moment, le club d'Emilie-Romagne s'impose face aux équipes à sa portée (Sampdoria et Genoa) mais s'incline face aux top équipes (Milan, Atalanta et Juventus). La Coupe d'Italie n'est donc pas une compétition à galvauder pour Berardi et sa bande s'ils veulent jouer l'Europa League la saison prochaine.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Redescendu en Serie B l'été dernier, la SPAL va tenter de prendre directement l'ascenseur. Pour l'instant 5, le club des frères Esposito (l'international espoirs Sebastiano est prêté par l'Inter) est dans les temps pour se mêler à l'accession directe ou au moins participer aux barrages. La montée en Serie A est sans doute l'objectif prioritaire du club et à l'extérieur face à cette très belle équipe de Sassuolo, la SPAL devrait logiquement céder en 1/8de finale de Coupe d'Italie.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo SPAL détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !