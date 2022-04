Pronostic Sassuolo Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus s’en sort à Sassuolo

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Sassuolo - Juventus chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Calé en 10position de Serie A, Sassuolo semble trop loin pour jouer les places européennes en cette fin de saison. Malgré cette dernière ligne droite sans enjeu, les partenaires de Berardi se comportent plutôt bien lors des dernières semaines avec 5 succès décrochés lors des 8 dernières journées. Cependant, Sassuolo a subi une contre-performance le week-end dernier à Cagliari (1-0) qui lutte pour son maintien. Avant cela, les coéquipiers de Maxime Lopez avaient réussi une bonne prestation face à l’Atalanta Bergame (victoire 2-1). Sassuolo s’appuie sur son trio d’attaquants internationaux italiens composé par Berardi, Scammacca et Raspadori.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Juventus a connu plusieurs désillusions cette saison avec notamment une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Villarreal et une défaite en SuperCoupe d'Italie face à l'Inter. En Serie A, la Vieille Dame compte 8 points de retard sur le leader milanais. Selon toute vraisemblance, lesne devraient pas pouvoir reconquérir un nouveau Scudetto. En revanche, la Juve devrait s’assurer une place dans le Top 4 puisqu’elle possède 5 points d’avance sur son premier poursuivant. Le week-end dernier, les Turinois ont réalisé une mauvaise opération en concédant le nul face à Bologne (1-1). En plus de vouloir finir dans le Top 4 de la Serie A, la Juventus veut remporter la Copa Italia face à l’Inter. Les Bianconeri ont obtenu leur ticket pour la finale en dominant la Fiorentina (3-0 en cumulé). Sur le match retour joué mardi, la Juve l'a emporté 2-0. Sur 4 victoires consécutives à l'extérieur au niveau national et porté par Vlahovic buteur sur 3 des 5 derniers matchs, la Juve pourrait s’imposer à Sassuolo qui ne joue plus grand chose.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !